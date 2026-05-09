Estrenos que aterrizan en Netflix del 9 al 15 de mayo de 2026

La plataforma de streaming Netflix ya prepara una nueva tanda de estrenos para la segunda semana de mayo. Entre el 9 y el 15 de este mes, la compañía sumará nuevas producciones, con la intención de seguir captando la atención de sus suscriptores y mantenerse fuerte en la competencia del entretenimiento digital.

La película de Netflix que arrasa con 78 millones de visualizaciones; es uno de los mayores éxitos de la plataforma

La estrategia apunta a refrescar el catálogo con contenido variado y pensado para diferentes gustos. Los usuarios podrán encontrar nuevas series, películas y realities, opciones que buscan conquistar tanto a quienes disfrutan largas maratones frente a la pantalla como a quienes prefieren programas más cortos y ligeros para relajarse un rato.

Estrenos que llegan a Netflix del 9 al 15 de mayo de 2026

Backlash (9 de mayo)

En las semanas posteriores a WrestleMania, las superestrellas de la WWE buscan vengarse de antiguos oponentes y comienzan nuevas rivalidades con nuevos adversarios.

The roast of Kevin Hart (10 de mayo)

Kevin Hart está en el punto de mira, listo para recibir una buena dosis de humor negro, mientras el maestro de ceremonias Shane Gillis presenta una noche de risas en directo, cruda y sin concesiones.

The Puzzle Room with David Kwong (11 de mayo)

El mago y aficionado a los rompecabezas, David Kwong, reta a sus invitados a resolver divertidos acertijos en este ingenioso videopodcast. ¿Podrás resolverlos tú también?

Jeopardy! Cultura pop (11 de mayo)

La música, la televisión y el cine son solo la punta del iceberg, ya que los equipos compiten por un gran premio de 300.000 dólares en este concurso de cultura pop presentado por Colin Jost.

Devil may crey (12 de mayo)

En esta épica batalla entre el bien y el mal, los límites son difusos como el infierno. Pero un cazador de demonios endiabladamente apuesto podría ser la mejor esperanza de salvación para el mundo.

Marty, life is short: el documental (12 de mayo)

En este documental, Martin Short rememora una vida llena de alegría con fragmentos clásicos, entrevistas recientes y videos caseros inéditos repletos de estrellas.

Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy (12 de mayo)

De futbolista a tiempo parcial a leyenda de la Premier League, esta es la historia de la trayectoria sin precedentes de Jamie Vardy y su ascenso a la cima contra todo pronóstico.

Entre padre e hijo (13 de mayo)

En apenas unos minutos de gran suspenso, el mundo de una abogada da un vuelco cuando su visita a la finca familiar de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro.

La pareja perfecta (13 de mayo)

En esta estratégica y seductora competición de citas, las parejas que demuestran su compatibilidad obtienen el poder de decidir el éxito o el fracaso de otras parejas.

Roosters (13 de mayo)

Enfrentándose a un mundo que ha evolucionado sin ellos, cuatro amigos intentan torpemente adaptarse mientras mantienen intactas sus relaciones y sus carreras profesionales.

El autobús: la huelga de la selección francesa (13 de mayo)

Este documental rememora la polémica participación de la selección francesa de fútbol en el Mundial de 2010 y la huelga de autobuses que acaparó titulares en todo el mundo y provocó indignación nacional.

Némesis (14 de mayo)

Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al maestro ladrón responsable de una serie de audaces robos, y solo uno puede salir victorioso.

Almas gemelas (14 de mayo)

Atormentado por la culpa y la duda, Ryu huye de Japón a Berlín, donde es salvado por el boxeador coreano Johan. Su encuentro fortuito unirá sus destinos para siempre.

Berlín y la dama del armiño (15 de mayo)

Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín convoca a la banda a Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra maestra de Da Vinci.

Kartavya (15 de mayo)

Con la seguridad de su familia en peligro y las amenazas acechándolo, un agente de policía debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir con su deber.

La novia del año (15 de mayo)

Cuando el sueño de Lienkie de formar su propia familia se desmorona, urge un plan astuto para ganar el título de ‘Novia del año’ y vengarse de su ex.

The crash (15 de mayo)

Una adolescente estrella su coche contra un edificio, matando a su novio y a un amigo de este. Lo que parecía un trágico accidente se convierte en un caso de asesinato en este documental.

The wonderfools (15 de mayo)

Un grupo de ingenuos lugareños descubre superpoderes y lucha contra un mal creciente mientras el pánico apocalíptico se apodera de ellos en esta alocada comedia de acción de principios de siglo.