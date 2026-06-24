George R.R. Martin estalla contra ‘La casa del dragón’: este es el error imperdonable del estreno

El estreno de la tercera temporada de La casa del dragón en la plataforma Max ha marcado el regreso de la producción ambientada en el universo de Juego de tronos. Sin embargo, más allá del avance de la Danza de los Dragones, el primer episodio ha capturado la atención de los seguidores más detallistas debido a una inconsistencia visual en los créditos iniciales, un elemento que el propio creador de la saga literaria, George R.R. Martin, ha criticado abiertamente en el pasado.

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Según reportó el portal especializado Vandal, la producción de HBO renovó la secuencia de introducción para esta nueva etapa con el propósito de ilustrar el mapa de alianzas y traiciones entre los bandos de los Verdes y los Negros. No obstante, dentro de la simbología heráldica mostrada, se incluyó el blasón de la Casa Targaryen representado con un dragón de cuatro patas.

De acuerdo con las descripciones del universo literario de Canción de hielo y fuego, los dragones de Poniente no poseen cuatro patas. Martin ha aclarado en reiteradas ocasiones que, en su mitología, estas criaturas tienen una anatomía similar a la de los guivernos clásicos: cuentan únicamente con dos extremidades traseras y utilizan sus alas como patas delanteras.

Pese a que las criaturas que aparecen digitalizadas en la serie (como Caraxes, Syrax o Vhagar) respetan fielmente el diseño anatómico de dos patas exigido por el autor, la inconsistencia radica exclusivamente en las representaciones gráficas y los escudos de armas. Se trata de un error de diseño que ya se había manifestado en la serie original de Juego de tronos y que, por razones de continuidad estética o decisiones de producción, ha vuelto a figurar en los nuevos créditos de la precuela.

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El descontento del escritor estadounidense con esta representación no es nuevo. En publicaciones pasadas en su blog personal, Martin manifestó su desconcierto ante el hecho de que los habitantes de Poniente dibujaran dragones con cuatro patas cuando convivían con ellos y podían observar su fisionomía real, lamentando además que este diseño incorrecto se trasladara a productos comerciales y portadas de libros.

La acogida del estreno demuestra el nivel de escrutinio al que es sometida una producción de esta envergadura. Aunque para el espectador casual la cantidad de extremidades en un blasón de fantasía puede resultar un detalle menor, para la comunidad que sigue el canon de la obra original representa una contradicción directa con la mitología establecida. A este debate técnico se suman las discusiones habituales sobre las licencias narrativas y escenas inéditas que la serie introduce respecto al libro de referencia, Fuego y sangre.