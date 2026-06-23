Mike Myers confirma oficialmente el regreso de la saga con ‘Austin Powers 4’

Tras casi un cuarto de siglo desde el estreno de Austin Powers en miembro de oro, el actor, guionista y comediante Mike Myers ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fanáticos de todo el mundo.

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La esperada confirmación tuvo lugar el pasado 17 de junio de 2026. Mike Myers participó en la World Cup Watch Party Live, un evento televisivo conducido por el popular presentador Trevor Noah con motivo del Mundial de fútbol.

Durante la emisión, un aficionado aprovechó la oportunidad de oro para hacerle la pregunta que llevaba años resonando en la cultura pop: ¿Llegaremos a ver alguna vez una cuarta entrega de Austin Powers? Sin titubear ni un solo segundo, el actor canadiense respondió con un contundente y rotundo “Sí”. Esta respuesta, aunque breve, ha bastado para poner fin a más de ocho años de rumores interminables, especulaciones y proyectos aparentemente en el limbo.

El anuncio de Myers llega acompañado de una serie de detalles que no han pasado desapercibidos para los seguidores más analíticos. El mismo día de su declaración se emitió un anuncio comercial para la compañía Verizon protagonizado, nada menos, que por el mismísimo Dr. Maligno, Scott Maligno (Seth Green), el Número 2 (Rob Lowe) y Frau Kaput (Mindy Sterling).

Esto no solo demuestra que la popularidad de los personajes sigue intacta, sino que el elenco principal mantiene una excelente disposición para volver a trabajar juntos.

Ante el revuelo, la maquinaria en la industria no se ha hecho esperar y varios medios ya han contactado a figuras clave de la trilogía original para pulsar su entusiasmo. Michael York, quien dio vida a Johnny Mentero, expresó su sincero deseo de que la confirmación de Myers se materialice, recordando cómo el comediante confió en el éxito de la franquicia desde sus inicios, logrando triunfar en taquilla tres veces consecutivas.

Por su parte, Clint Howard, recordado por su divertido papel como el operador del radar que sigue la nave con forma fálica del Dr. Maligno, aseguró que volvería al set sin pensarlo un instante. No obstante, Howard abordó un tema delicado que había estancado la saga: el sensible fallecimiento en 2018 de Verne Troyer, el inolvidable “Mini Yo”.

Según cuenta Howard, la pérdida de Troyer impactó tan fuertemente a Myers que el actor llegó a declarar que nunca haría otra película sin él. Sin embargo, parece que el paso del tiempo ha ayudado a sanar esas heridas y a encontrar un nuevo rumbo narrativo.

El contexto en el que se gestará ‘Austin Powers 4’ representa tanto una oportunidad brillante como un desafío monumental. La franquicia se desarrollaría bajo la supervisión de New Line Cinema y la entidad recientemente fusionada Skydance Paramount.

A nivel narrativo, Jay Roach (director de la trilogía original) ya había señalado en 2020 que una cuarta película dependía exclusivamente de encontrar la historia correcta. Al respecto, Myers llegó a confesar a IGN en el pasado que tenía una idea firme de centrar la próxima trama desde el punto de vista del carismático villano, el Dr. Maligno.

Además, el panorama actual del cine de espías ha cambiado drásticamente. Mientras que la saga de James Bond, la principal fuente de inspiración y parodia para Austin Powers, atraviesa un periodo de indefinición tras la intensa y solemne era de Daniel Craig, la comedia irreverente de Myers se enfrenta al reto de adaptar su sátira a los tiempos actuales.

La nueva entrega deberá lograr el equilibrio perfecto: satisfacer a la legión de nostálgicos millenials que crecieron riendo a carcajadas con sus chistes absurdos y, al tiempo, conectar con las nuevas generaciones en un escenario cinematográfico donde la comedia más tradicional se ha visto desplazada. Lo indudable es que la vuelta de Austin Powers promete revolucionar la cartelera y traer de regreso el desenfreno que hizo única a esta franquicia.