Casco de moto: claves para un ajuste correcto y más protección

El casco de moto es uno de los objetos de seguridad más importantes que debe tener un piloto, ya que lo protege en caso de que ocurra algún inconveniente, como lo es un choque o un accidente vial.

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Sin embargo, no todos los cascos que se encuentran en el mercado están hechos para todos los pilotos, ya que cada persona presenta rasgos físicos en su cabeza que la diferencian de los demás.

Es por eso que un comprador tiene que ver siempre que el casco se le ajuste correctamente; si le queda demasiado grande o pequeño, puede estar afectando la comodidad y seguridad del piloto a futuro.

¿Cómo conseguir el ajuste correcto de un casco de moto?

De acuerdo con Mercado Libre, para garantizar la mayor protección de un piloto, el casco tiene que ajustarse de manera correcta para absorber cualquier impacto que se presente.

El casco tiene que mantenerse en una posición estable y firme en todo momento; si no está lo suficientemente apretado, puede desproteger la cabeza.

Un casco bien ajustado debe permanecer firme sobre la cabeza sin afectar la comodidad ni la visibilidad del motociclista. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para lograr el ajuste, el piloto tiene que conocer la talla de su cabeza; para esto, tiene que medirse el contorno con una cinta métrica flexible, colocándola unos dos centímetros por encima de las cejas y las orejas, por la zona más ancha del cráneo.

Tras hacer esto, se debe comparar la medida con la tabla de tallas del fabricante, ya que estas varían de acuerdo a la marca.

Ya luego de conocer la talla y ver el casco indicado, el piloto debe comprobar que el casco cubra completamente la parte superior de la cabeza y que solamente quede por encima de las cejas sin afectar la visión en lo absoluto.

Asimismo, las almohadillas del casco tienen que sujetar las mejillas con firmeza y el casco, no moverse al girar la cabeza.

En cuanto a la correa, tiene que pasar por debajo del mentón, y que solamente puedan ser introducidos uno o dos dedos entre esta y la piel. Esto asegura que el casco no se desplazará ni hacia adelante ni hacia atrás.

Antes de conducir, se aconseja hacer movimientos con la cabeza para comprobar que el casco de la moto se mantiene firme. También es bueno revisar la visera, tiene que ser abierta y cerrada sin dificultad.

Por último, para comprobar que el casco sí se encuentra bien ajustado, lo ideal es realizar una pequeña prueba de manejo, para verificar que el casco protege al piloto y al tiempo es un elemento cómodo mientras se conduce.