¿Cómo desinfectar el casco y los guantes de moto? Así puede eliminar bacterias y malos olores

Los cascos de las motos son uno de los elementos más usados por todo motociclista. Este aparato permanece sobre la cabeza del conductor mientras conduce y se encarga de proteger el cráneo de golpes fuertes contra el pavimento u otros objetos.

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En el caso del casco, es común que acumule sudor, polvo, barro e insectos con el uso diario, por lo que es importante limpiarlo periódicamente. Una buena higiene ayuda a evitar malos olores producidos por las secreciones corporales.

Para limpiarlo, lo primero es retirar la suciedad más evidente de la superficie exterior utilizando una esponja suave humedecida con agua tibia. La marca japonesa de motos Honda indicó que también se pueden diluir dos cucharadas de jabón líquido neutro en una taza de agua tibia y usar la mezcla para limpiar todo el exterior del casco.

Luego, es necesario secarlo con un paño de microfibra para eliminar los restos de jabón y evitar rayarlo. Existen productos en el mercado especializados para la pantalla de los cascos.

Para desinfectar el interior, Honda recomendó desmontar cada una de las piezas y lavarlas en tres tazas de agua tibia con tres cucharadas de jabón líquido neutro, “sumergiéndolas y escurriéndolas varias veces y luego enjuágalas”.

Cuando estén limpias, se deben secar en un lugar fresco donde no les caiga el sol. Antes de ponerlas nuevamente en el casco, es importante que estén debidamente secas.

En el caso de que el casco no sea desmontable, se puede rociar un producto especializado que desinfecte y neutralice los malos olores. De igual manera, debe dejarse secar antes de usarlo.

Otro consejo es humedecer un paño de microfibra con alcohol y pasarlo por el interior del accesorio. Si el casco es de otra persona o fue prestado, la sugerencia es llevar un gorro de baño desechable al usarlo y realizar una mezcla desinfectante al lavarlo.

“En una botella con atomizador mezcla 60 % de alcohol isopropílico al 99 % y 40 % de agua. Rocía el interior del casco, deja secar unos minutos y úsalo”, explicó Honda.

¿Cómo limpiar los guantes?

Estos accesorios de protección son utilizados por la mayoría de motociclistas a la hora de conducir. Sin embargo, con el paso del tiempo pueden acumular suciedad y sudor de las manos al sostener el manubrio.

La limpieza de los guantes depende del material. Foto: Getty Images

Si son de piel, se pueden limpiar con un paño de microfibra mezclado con jabón neutro y agua tibia. Al final, se retiran los restos de jabón con agua fría y se dejan secar al aire por varias horas.

“Para limpiar el interior de los guantes usa también un paño de microfibra humedecido (no empapado) con agua tibia y jabón neutro. También es buena idea usar un producto para desinfectar el interior, puedes usar el de los cascos”, indicó la marca.

Si los guantes son de tela, se pueden limpiar en una lavadora. Honda recomienda no agregar suavizante debido a que daña la capa impermeable del accesorio.