Guantes para moto: cómo elegir el perfecto según clima, tipo de conducción y talla

Los guantes para conducir una moto son uno de los elementos más esenciales de seguridad y comodidad para cualquier motociclista que se moviliza por las calles y vías del país.

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Aunque existe un número de personas que no tienen presente la importancia de este componente, bien es cierto que, en casos de accidentes o choques, las manos son de las primeras partes del cuerpo que una persona extiende al caer y, si no tiene la protección necesaria, puede derivar en lesiones serias para el piloto.

Por ende, es importante y en todo momento tener este accesorio, con el objetivo de cuidar la salud del motociclista.

Algo a tener claro es que los guantes para conducir moto no son iguales a los guantes normales. Según el concesionario Dismerca, la protección para las manos en una motocicleta tiene distintos refuerzos, como en los nudillos y las palmas, esto debido a que son las primeras zonas de impacto cuando un conductor sufre una caída.

Asimismo, los guantes de moto ofrecen un mejor agarre sobre los controles del vehículo, lo cual reduce la fatiga en viajes de larga duración, y protegen en climas fríos y con viento.

¿Cuáles son los tipos de guantes para moto y los perfectos para los conductores?

Según Dismerca, existen varios tipos de guantes para motocicleta, cada uno de ellos con un propósito diferente.

Una de las más conocidas son los guantes urbanos, los cuales tienen un diseño delgado, cómodo y ventilado. Estos accesorios son ideales para aquellos motociclistas que recorren diariamente las ciudades del país.

Los guantes tienen una protección básica en los nudillos y palmas sin tener que sacrificar la sensibilidad en los controles.

También se encuentran los guantes deportivos, que ofrecen una mayor protección y están compuestos con materiales más resistentes que los urbanos. Estos son pensados para los tipos de motos deportivas y situaciones donde los motociclistas realizan recorridos en velocidades altas.

Elegir unos guantes adecuados puede marcar la diferencia en términos de seguridad y control sobre la motocicleta. Foto: Getty Images

Los guantes touring son otra clase de elemento para los motociclistas, en donde se combina la protección, impermeabilidad y comodidad para aquellos conductores que realizan jornadas largas de conducción. Algunos de los modelos poseen forro térmico, al igual que una protección completa en manos y muñecas.

Finalmente, están los guantes de trabajo, los cuales son resistentes y duraderos y presentan un buen agarre durante la conducción. Estos son utilizados por domiciliarios y mensajeros que se movilizan en motos semiautomáticas o urbanas durante todo el día.

¿Qué tienes que tener en cuenta antes de comprar unos guantes de moto?

De acuerdo con Dismerca, hay varios factores que se deben tener en cuenta antes de comprar unos guantes de moto.

Uno es la protección que hay en los nudillos de la mano, ya que este es el punto de impacto más común cuando se presenta un accidente. Los guantes que son de buena calidad ofrecen una protección rígida o semirrígida en esta parte.

Otro es el material de la palma, el cual tiene que estar hecho de cueros o materiales sintéticos de alta resistencia. Aquellos guantes que tengan una tela delgada serán poco útiles cuando roce un pavimento.

También es importante revisar el ajuste en la muñeca. En caso de caídas, el guante tiene que estar firme y no salir de la mano del conductor.

Por último, la ventilación es importante, sobre todo en climas cálidos como Cali o Barranquilla. Si un guante no tiene ventilación, el piloto tendrá sudor en las manos, lo que afecta el agarre de los controles.