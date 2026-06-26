Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, y su pareja, Clara Chía Martí, volvieron a acaparar la atención mediática internacional por los rumores sobre una posible boda.

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Según reportes recientes que han causado revuelo en el mundo del espectáculo, la pareja, que ha estado en el ojo del huracán mediático, estaría lista para dar dos pasos importantes en su relación: un matrimonio planeado para 2027 y la planificación de una familia en el futuro.

La noticia salió a la luz pública durante una reciente emisión del programa del periodista argentino Javier Ceriani. De acuerdo con la información entregada y obtenida de manera extraoficial, la relación entre el empresario de Kosmos y la joven catalana atraviesa uno de sus momentos más sólidos y estables.

Fridmann detalló que la pareja estaría pensando en tener su primer hijo en conjunto. “Están durando y van un paso más allá. Te puedo confirmar de manera extraoficial que Clara Chía y el exfutbolista Gerard Piqué, en estos días, en una clínica de Barcelona, habrían congelado embriones fecundados”, se afirmó en el espacio de Ceriani.

Sin embargo, lo que más ha generado conversación en las últimas horas son sus supuestos planes de matrimonio. Según las mismas fuentes periodísticas, Piqué y Clara Chía también tendrían la intención de formalizar su relación mediante una ceremonia matrimonial: “Estaríamos preparando para el 2027 la boda, gran boda entre ellos dos”.

Aunque por el momento no se conocen mayores detalles sobre el posible lugar de la ceremonia, el número de invitados o la fecha exacta dentro de ese año, el hecho de que se contemple una boda marca un nuevo capítulo en la atención mediática que ha rodeado su relación desde 2022.

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Cabe recordar que su historia de amor comenzó a acaparar titulares a nivel mundial poco después del rompimiento oficial entre el exfutbolista y la artista barranquillera. Tras la exposición que supuso la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Piqué y Clara Chía optaron por mantener una relación discreta en Barcelona, evitando a los paparazzi y sin ofrecer declaraciones oficiales.

Este nuevo capítulo demuestra que el interés del público se mantiene. A pesar de sus esfuerzos por conservar un perfil bajo, las decisiones personales de la pareja continúan generando amplia atención mediática. Hasta el momento, ni el equipo de relaciones públicas del exdefensa del Barcelona ni los representantes de Clara Chía han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la información sobre la congelación de embriones o un eventual matrimonio previsto para 2027.