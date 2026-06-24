Más de una década después del final de The Office, una de las comedias más populares de la televisión estadounidense volvió a quedar en el centro de la conversación. Esta vez no por un regreso oficial ni por una reunión del elenco, sino por unas declaraciones de Rainn Wilson, el actor que dio vida a Dwight Schrute, uno de los personajes más recordados de la producción.

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En una entrevista reciente con Fox News Digital, Wilson habló sobre cómo percibe hoy el tipo de humor que convirtió a la serie en un fenómeno cultural y aseguró que, en el contexto actual, una producción como esa sería muy difícil de realizar.

“Creo que hoy en día sería imposible hacer The Office, sería demasiado difícil mantener el nivel de incorrección política que tenía la serie. Y la verdad es que lo echo de menos”, afirmó.

Estrenada en 2005 y finalizada el 16 de mayo de 2013, The Office acompañó durante nueve años a los empleados de Dunder Mifflin, una empresa ficticia dedicada a la venta de papel.

Uno de los elementos más característicos de la serie era justamente mostrar personajes incómodos, con poca capacidad para entender el impacto de sus palabras y acciones. En ese sentido, Wilson señaló que tanto Dwight como Michael eran construidos desde esa falta de conciencia.

“Había mucho humor realmente inapropiado (...) Explotamos esa faceta para crear un montón de situaciones geniales y muy inapropiadas”, comentó.

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Sin embargo, reconoció que incluso dentro de esa intención narrativa, algunas escenas hoy serían vistas desde otra perspectiva. “Aunque retratando a ese personaje como un simple idiota, no creo que hoy en día se pudiera hacer algo así”, añadió.

Además, Wilson hizo una reflexión profunda sobre el tipo de personajes que aparecían en la serie. “Son unos ignorantes y, en su ignorancia, son racistas e insensibles, y siempre dicen lo que no deben”, afirmó.

Luego agregó que esa característica no solo pertenecía a uno o dos personajes, sino que atravesaba buena parte del elenco principal.