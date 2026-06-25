Qué ver del 25 al 28 de junio en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max; aquí el listado de estrenos

Cada semana, las principales plataformas de streaming amplían sus catálogos con nuevas producciones que prometen cautivar a los espectadores. Entre series, películas y documentales, las opciones son cada vez más variadas.

Por eso, si sea aprovechar este último fin de semana de junio para disfrutar de una buena maratón, estos son algunos de los títulos más recomendados, que además hacen parte de los más recientes estrenos.

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Recomendaciones de series, películas y documentales

Netflix

La película Mensajes de voz para Isabelle lidera el top 10 de lo más visto en Netflix en las últimas semanas. Se lanzó oficialmente el pasado 19 de junio, bajo la dirección de Leah McKendrick.

“Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla”, señala la sinopsis.

Para los amantes de los documentales se destaca Instinto Maternal, con fotos y videos que reconstruyen uno de los crímenes más impactantes de Estados Unidos. “La policía detiene a una mujer que afirma que acaba de parir, pero ni el bebé ni la sangre son de ella”, dice la reseña de la historia.

En cuanto a series se encuentra Te encontraré (I Will Find You, por su título original en inglés). Esta producción, que ya es número 1 en 75 países, tiene ocho episodios y se trata de la más reciente adaptación de una novela del reconocido escritor estadounidense Harlan Coben.

Disney+

Uno de los más recientes estrenos de esta plataforma que está dando mucho de qué hablar es Avatar: Fuego y Ceniza, una película que ha dividido las opiniones entre la crítica especializada. Junto a esta entrega de la franquicia, sobresale Avatar: La leyenda de Aang, temporada 2.

Hermanito y Torrente Presidente son otros títulos que están captando la atención de los espectadores en Disney+.

Tiene 8 episodios y ya es número 1 en 75 países: la miniserie de drama que se consolida como el nuevo éxito de Netflix

Amazon Prime Video

Entre las producciones que han recibido una gran acogida desde el 22 de junio se encuentran: la serie See You At Work Tomorrow!; y las películas Las ovejas detective, Red de traición, Driver’s E y Kraken: El libro negro de las hora, un thriller policiaco basado en la exitosa novela homónima de Eva García Sáenz de Urturi.

HBO Max

Para los suscriptores de Max hay opciones como la tercera temporada de La casa del dragón; la serie documental The Welcome Table; o la miniserie de 7 episodios, Vida, Larry David y búsqueda de la infelicidad.

No obstante, para quienes prefieren películas está Vidas pasadas, una historia de amor que relata el emotivo reencuentro entre Nora y Hesong, después de más de dos décadas sin verse.