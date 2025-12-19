Gente

¿Fracaso a la vista? La inesperada cifra de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ que enciende las alarmas en Hollywood

James Cameron está devuelta en las salas de cines y en la tercera entrega de Avatar se espera una versión más oscura de Pandora.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de diciembre de 2025, 2:30 a. m.
Premier Avatar; Rueda de prensa James Cameron
Premier Avatar; Rueda de prensa James Cameron Foto: ImaZins via Getty Images

El universo de Pandora ha vuelto a la pantalla grande; sin embargo, esta vez su regreso ha sido un tanto decepcionante. James Cameron, reconocido por dirigir películas bastante taquilleras como Titanic, Terminator, y por supuesto la saga de Avatar, se enfrenta a un escenario atípico: el debut de ‘Avatar: Fuego y ceniza ha comenzado su distribución en las salas de cine con un sabor agridulce que ha dejado fríos a los analistas de la industria.

¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia esta semana, del martes 16 al 21 de diciembre?

A pesar de la inmensa maquinaria de marketing, la realidad de las cifras es contundente. La película sumó apenas 12 millones de dólares durante las previews del jueves. Esta cifra representa una caída de casi el 30 % en comparación con los 17 millones de dólares que logró recaudar su predecesora, ‘Avatar: El sentido del agua’, estrenada hace tres años.

Este inicio “un tanto decepcionante” pone en tela de juicio si la fatiga de las franquicias está alcanzando incluso al gigante de la ciencia ficción.

Mientras que otros blockbusters (películas consideradas taquillazos) suelen explotar en su primer fin de semana, la saga de Cameron se ha caracterizado históricamente por ser una “carrera de resistencia” y no de velocidad, aunque el punto de partida actual es más bajo de lo previsto.

De las risas al terror: el calvario que vive Lokillo Flórez tras recibir amenazas de muerte

Si usted es de los que planea ir a las salas este fin de semana, prepárese para una jornada extensa. La tercera entrega tiene una duración de tres horas y 15 minutos, lo que la convierte oficialmente en la película más larga de la trilogía hasta la fecha.

Este metraje responde a los niveles de producción sin precedentes a los que el director nos tiene acostumbrados. Cameron enfatizó que durante el estreno de esta entrega busca profundizar en los conflictos emocionales de los Na’vi, introduciendo a los “Pueblos de la Ceniza”, una fracción más agresiva de Pandora que justifica la extensión de la narrativa.

La presión sobre los hombros de James Cameron es monumental. No se trata solo de arte, sino de una de las inversiones más arriesgadas del cine moderno. Tan solo Avatar: El camino del agua tuvo un presupuesto estimado de entre 350 y 460 millones de dólares.

Con ese antecedente, analistas consideran que Avatar 3 se mueve en un rango similar, estaría rondando un presupuesto de producción que roza los 400 millones de dólares, a esta cifra de producción, hay que sumarle la campaña de marketing global que, según los analistas, se moverá entre 100 y 175 millones colocándola directamente en el club de las cintas más caras de la historia.

Para que esta tercera entrega sea considerada un éxito, la película debe recaudar 2,5 veces su presupuesto de producción solo para alcanzar el punto de equilibrio, la entrega debe aspirar a entrar en ese selecto grupo de los mil millones de dólares en taquilla, una meta que hoy se ve un poco más lejana tras los resultados del primer día.

Sin embargo, los expertos recuerdan que Cameron tiene una relación especial con el público: sus películas suelen mantenerse vigentes en cartelera durante meses gracias al “boca a boca” y a la espectacularidad de su formato 3D y IMAX.

¿Qué debe saber antes de verla?

Antes de sumergirse en esta nueva aventura, hay que recordar que ‘Fuego y ceniza’ no es solo una continuación visual; es un cambio de tono. James Cameron ha prometido una visión “más oscura” de Pandora. Tras la exploración de las selvas y los océanos, ahora es el turno de los volcanes y la devastación, un reflejo de las tensiones internas de la familia Sully.

También se espera que este sea el film más emotivo del universo de pandora, según lo dicho por Cameron durante el estreno mundial de “Avatar: Fire and Ash” esta tercera parte será la más emotiva de la saga. Incluso aseguró a que desde “Titanic” no había hecho algo tan conmovedor.

