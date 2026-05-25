Después de meses de expectativa entre los fanáticos de la ciencia ficción, Disney confirmó oficialmente la fecha de estreno de la tercera película del universo Avatar en Disney Plus. La franquicia creada por James Cameron, considerada una de las más exitosas y ambiciosas de Hollywood, sigue consolidándose como un fenómeno global tanto en salas de cine como en plataformas digitales.

La nueva entrega, Avatar: Fire and Ash, es la tercera película de la saga iniciada en 2009 con Avatar, cinta que revolucionó la industria cinematográfica gracias a sus avances tecnológicos en efectos visuales y captura de movimiento. La producción que llegó primero a los cines internacionales a finales de 2025 ahora aterrizará en el servicio de streaming de Disney.

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Con esta llegada, Disney continúa la estrategia aplicada anteriormente con Avatar: The Way of Water, llevando rápidamente una de sus franquicias más exitosas desde la taquilla hacia su plataforma digital.

La producción se convirtió en uno de los grandes eventos cinematográficos de 2025 y consolidó nuevamente el poder comercial de la saga ambientada en Pandora. Ahora, varios meses después de su estreno en cines, los fanáticos podrán verla desde casa a través de Disney Plus.

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Gracias a su papel de Neytiri en la saga Avatar, Saldaña es parte de la primera y tercera cintas más lucrativas del mundo. Foto: Getty Images for Disney

Avatar: Fire and Ash, llegará a Disney Plus el 24 de junio. La película, que debutó en salas de cine el 19 de diciembre de 2025, ahora prepara su estreno en streaming para millones de suscriptores alrededor del mundo.

La película contó de nuevo con Sam Worthington en el papel de Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri, protagonistas centrales de la historia ambientada en Pandora. También regresan Sigourney Weaver, Stephen Lang, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss y Jack Champion.

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James Cameron, director y creador de la franquicia, explicó durante la promoción de la película que esta nueva entrega explora regiones inéditas del planeta y presenta nuevos clanes Na’vi. Entre ellos aparece el llamado Pueblo de las Cenizas, una comunidad vinculada al fuego que introduce un tono más oscuro dentro del universo Avatar.

Entre las sombras y las luces se desarrolla esta tercera entrega de James Cameron, que se extiende por tres horas y 18 minutos, en la que explora lugares más densos, pero también eleva belleza y resistencia. Foto: 20th Century Studios

La historia retoma los acontecimientos de Avatar: The Way of Water, estrenada en diciembre de 2022. En aquella película, Jake Sully y su familia debían abandonar su hogar para refugiarse con el clan Metkayina mientras enfrentaban nuevamente la amenaza humana liderada por el coronel Miles Quaritch.

La segunda entrega fue un fenómeno global. Según cifras oficiales de Box Office Mojo, Avatar: The Way of Water recaudó más de 2.320 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de todos los tiempos, solo detrás de Avatar y Avengers: Endgame.

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Foto: 20th Century Studios

La saga Avatar se mantiene como uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos para Disney y 20th Century Studios. Desde la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019, la compañía ha fortalecido el universo creado por Cameron como una de sus principales apuestas cinematográficas y de streaming.

La primera película, estrenada en 2009, revolucionó la industria gracias a sus avances tecnológicos en efectos visuales, captura de movimiento y proyección en 3D. Con más de 2.920 millones de dólares recaudados a nivel mundial, continúa siendo la película más taquillera de la historia.

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El impacto de la franquicia también se ha extendido hacia parques temáticos, videojuegos y experiencias inmersivas. Pandora, The World of Avatar, ubicada en Disney’s Animal Kingdom en Orlando, sigue siendo una de las atracciones más visitadas del complejo turístico.