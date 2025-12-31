Sigue sumando taquilla en cines del mundo Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la multimillonaria saga de James Cameron. Y una de las razones es que este nuevo capítulo de la franquicia cuenta en su reparto con la incoporación de Oona Chaplin en el papel de Varang, la líder los Mangkwan.

También conocidos como Na’vi de fuego o pueblo de la ceniza, este nuevo clan personaliza el lado más oscuro, temible y también “complejo” de los nativos de Pandora, un aspecto inexplorado hasta ahora en la franquicia.

Los Mangkwan son una nueva y muy beligerante facción de habitantes del planeta que, tras sufrir una devastadora tragedia natural que les hizo sentir que Eywa, la deidad de Pandora, los había abandonado, reniegan de su comunión con la naturaleza y del resto de los Na’vi “canalizando su dolor” a través del odio y la furia.

Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial Foto: Foto: ©2025 20th Century Studios

“Vienen de una parte de Pandora destruida y devastada por un volcán. La ceniza lo curbrió todo, el fuego quemó todo y mató a Eywa, mató a la vida”, explica Chaplin en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la que señala que, “en lugar de irse y buscar la vida en otra parte”, la líder de los Mangkwan decidió quedarse e ir “a la fuente de la destrucción”.

“Se dirigió directamente al volcán, estudió el fuego y se tornó casi como su discípula. Y encontró en el fuego, en el volcán, una mitología nueva para su pueblo. Una mitología que, debido a su inmenso dolor, que no tenía dónde ponerlo, le ayudó a recuperar su fuerza”, describe la actriz que asegura que su personaje logró descubrir la manera de “utilizar el dolor como su superpoder”.

La furia siempre esconde algo más complejo

“Cuando nosotros, como personas, Na’vi, humanos, la raza que sea, nos sentimos enfadados, la rabia y el enfado, esa furia, siempre está escondiendo algo más complejo y más delicado”, dice Chaplin que asegura que Varang “está cómoda con la rabia y la furia” y “no quiere buscar debajo”. Una actitud en la que ve “paralelismos en la actualidad”, pero no solo con líderes que, como su personaje, tienden a la confrontación, hacia el conflicto y no hacia el diálogo, sino también en muchos otros ámbitos que van más allá de la política.

En este punto, la actriz nacida en Madrid asegura “en todas partes del mundo se puede ver” cómo personas que han sufrido “el trauma y el dolor de no ser comprendidas”, reaccionan con odio y furia. “Incluso en mi propia vida, yo a veces con mi marido en el desayuno también me vuelvo un poco Varang”, ha reconocido la interprete que señala que “la furia nunca puede ser el motor” o la motivación principal.

Entre las sombras y las luces se desarrolla esta tercera entrega de James Cameron, que se extiende por tres horas y 18 minutos, en la que explora lugares más densos, pero también eleva belleza y resistencia. Foto: 20th Century Studios

Dirigida, escrita y producida por James Cameron, Avatar: Fuego y ceniza es la tercera entrega de una franquicia que con sus dos películas anteriores recaudó más de 5.200 millones de dólares en taquilla. El primer filme, que vio la luz en 2009, es todavía la película más taquillera de la historia con casi 3.000 millones de dólares. Su secuela, Avatar: El sentido del agua, se estrenó en diciembre de 2022 y superó los 2.300 millones de dólares.

Tras Avatar: Fuego y ceniza (que ya se acerca a los 800 millones de recaudo en taquillas), la saga de ciencia ficción y fantasía tiene previsto el estreno de dos películas más, todavía sin título oficial, y cuyo lanzamiento está fijado para diciembre de 2029 y diciembre de 2031.

*Con información de EuropaPress.