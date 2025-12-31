Si está en la causa del cine, ¿qué mejor que empezar 2026 sentado en esa sala oscura con otros, compartiendo una película que logra desafiar expectativas? Lo decimos pues la cartelera cinematográfica colombiana arranca el 2026 con el estreno de ese tipo de película, La empleada (The Housemaid), en salas del país desde mañana, 1 de enero.

Esta producción se basa en una novela homónima escrita por Freida McFadden, una de las novelas de suspenso psicológico más vendidas del mundo, y está protagonizada por dos de las actrices más destacadas del momento: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

La historia sigue a Millie, una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica en la casa aparentemente perfecta de una familia pequeña y adinerada. Pronto descubre que, detrás de esa fachada impecable, se esconden secretos inquietantes. Con una tensión sostenida, elementos de seducción y un juego psicológico en constante transformación, La Empleada atrapa al espectador desde el primer minuto y se perfila como uno de los estrenos más impactantes del inicio del año (y es un hecho que las reacciones del público en la sala no dejan de ser sorprendentes).

La esperada adaptación cinematográfica del fenómeno literario que ha vendido más de 15 millones de ejemplares en el mundo, está dirigida por Paul Feig, reconocido por comedias como Spy: una espía despistada (2015), Chicas armadas y peligrosas (2013) y más.

Puede ver el tráiler en este enlace.

No tan cerca de su registro habitual, Feig se adentra esta vez en un elegante y retorcido thriller psicológico que completa su reparto con actores como Brandon Sklenar y Michele Morrone.

Sweeney y Seyfried lideran la historia interpretando a dos mujeres complejas, magnéticas y cargadas de matices. Sweeney es Millie Millie Calloway, una joven cuya vulnerabilidad es solo la puerta de entrada a una fuerza interior que sorprende, mientras Seyfried interpreta a Nina Winchester, un personaje fascinante por sus contrastes: encantadora, frágil, impredecible y capaz de cambiar el aire de una habitación en segundos. Sus actuaciones, acompañadas por la de Brandon Sklenar (Andrew Winchester), ponen sobre la mesa dinámicas de poder, clase y apariencias.

La casa perfecta esconde todo (menos paz)

El fenómeno literario que conquistó a millones de lectoras cobra vida en la pantalla grande. Foto: Cortesía Lionsgate

A partir del momento en que Millie cruza los portones de los Winchester, la historia abre la puerta a un mundo donde la apariencia lo es todo y los rumores del vecindario pesan más que la verdad. La película captura ese contraste entre la belleza impecable de un hogar de ensueño y la tensión creciente que se esconde en sus pasillos, llevando al público a experimentar la incertidumbre a la par de la protagonista. Cada gesto, cada silencio, cada pasillo de la casa parece sugerir que algo no encaja del todo.

La forma como está narrada obedece fielmente la esencia del libro, juega con la perspectiva del espectador y lo obliga a reconsiderarlo todo a medida que avanza la trama. El guion de Rebecca Sonnenshine traduce las sorpresas del bestseller a un lenguaje cinematográfico cargado de intriga, humor negro y momentos que mantienen la respiración contenida sin revelar jamás lo que se esconde en las capas más profundas de esta familia.

Elegancia, tensión: atmósfera que atrapa

Paul Feig construye una puesta en escena que combina lo sofisticado con lo inquietante: una estética luminosa, impecable y aparentemente tranquila que, con el avance de la historia, comienza a resquebrajarse. La casa, uno de los grandes protagonistas del filme, está diseñada para transmitir perfección y una belleza casi envidiable, pero oculta detalles sutiles que sugieren un trasfondo mucho más oscuro.

Paul Feig construye una puesta en escena que combina lo sofisticado con lo inquietante. Foto: Cortesía Lionsgate

Los elementos de diseño, las texturas y la fotografía permiten que la luz, irónicamente, sea uno de los motores del suspenso, intensificando esa sensación de que “nada terrible debería pasar aquí”… aunque pueda pasar.El vestuario juega un rol esencial en esta experiencia visual. Mientras Nina Winchester viste prendas que comunican control y estatus, Millie inicia con prendas sencillas y gastadas que reflejan su origen, hasta que ciertos momentos la acercan a una versión distinta de sí misma. Esa evolución silenciosa añade una profundidad que enriquece a los personajes y hace más palpables las tensiones de clase que recorren la historia.

Un fenómeno literario convertido en película imprescindible

Su éxito radica en una construcción impecable de suspenso, giros inesperados y personajes llenos de capas y secretos. Foto: Cortesía Lionsgate

El libro de Freida McFadden se convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones de copias y manteniéndose más de cien semanas en listas de los más vendidos. Su éxito radicó en una construcción impecable de suspenso, giros inesperados y personajes llenos de capas y secretos. La película toma ese espíritu, la esencia de lo que volvió adictivo al libro, y lo traduce en una experiencia cinematográfica que se siente moderna, entretenida, intensa y profundamente emocional sin caer en golpes de efecto o revelaciones prematuras.

Su sinopsis

'La empleada' narra la historia de una mujer que encuentra la oportunidad de reinventarse al entrar al mundo de una "familia perfecta". Foto: Cortesía Lionsgate

La empleada narra la historia de una mujer que encuentra la oportunidad de reinventarse al entrar al mundo de una familia perfecta. Pero en esta casa de lujo, nada es lo que parece y cada rincón esconde un secreto peligroso.