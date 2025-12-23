La esperada tercera parte de la saga Avatar, titulada AVATAR: FUEGO Y CENIZAS, aterrizó en las salas de cine el jueves 18 de diciembre, generando entusiasmo entre los seguidores que aguardaban el regreso del universo creado por James Cameron.

En esta nueva producción, los espectadores vuelven a adentrarse en Pandora, un mundo exuberante que sirve de hogar a los Na’vi, seres de piel azul y casi tres metros de altura cuyas riquezas continúan siendo objeto de deseo para los humanos.

Tras los acontecimientos de la película anterior, Jake Sully (Sam Worthington), el exmarine que abandonó definitivamente su vida humana para integrarse entre los Na’vi mediante su avatar, carga ahora con el dolor por la muerte de su hijo mayor, asesinado durante el enfrentamiento final contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos).

Al mismo tiempo, Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos, junto con Spider, el joven humano que la familia ha decidido proteger, deberán superar nuevos desafíos que pondrán a prueba su unidad.

James Cameron, du rante una conferencia de prensa en París, subrayó la complejidad del núcleo familiar que protagoniza la historia:

“Vemos a los hijos afirmarse y tratar de encontrar su lugar en un mundo donde son mestizos. La madre es 100% Na’vi, una tradicionalista pura y dura. El padre viene de otro sistema estelar”.

El cineasta también recalcó la dimensión humana de la trama al afirmar: “Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso”.

¿Fracaso a la vista? La inesperada cifra de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ que enciende las alarmas en Hollywood

Puntuación de ‘AVATAR: FUEGO Y CENIZAS’, según los espectadores

Desde que la tercera entrega de esta saga llegó a las salas de cine, los espectadores han tenido la oportunidad de calificar este nuevo filme, y por lo que se ha podido observar, ha superado las dos entregas anteriores.

Esta tercera película ha recibido una calificación A, que es la segunda más alta posible, por parte del público en Cinemascore. Esto dejó claro que en Estados Unidos, las personas que vieron el filme en su estreno, quedaron muy satisfechos.

Entre las sombras y las luces se desarrolla esta tercera entrega de James Cameron, que se extiende por tres horas y 18 minutos, en la que explora lugares más densos, pero también eleva belleza y resistencia. Foto: 20th Century Studios

Hay otras dos películas de James Cameron que han logrado obtener una calificación con A+: Terminator 2: El juicio final y Titanic.

Con una valoración de mejor a peor, el orden según Cinemascore sería:

Terminator 2: El juicio final y Titanic, con A+ Aliens, el regreso; Mentiras arriesgadas; Avatar, Avatar: El sentido del agua y Avatar: Fuego y cenizas, con A Abyss, con una A- Terminator, con B+.

‘Avatar Fire and Ash’: James Cameron enfrenta a Na’vi contra Na’vi en la más oscura de las entregas

¿Cuánto dura la película ‘Avatar 3′?

Esta nueva entrega del universo Pandora tiene una duración aproximada de tres horas, y esto hace que Avatar: fuego y cenizas se convierta en el filme más extenso de la franquicia hasta ahora.

Con esta duración, Avatar 3 supera tanto a Avatar del año 2009 como a Avatar: el sentido del agua.

Esta duración es un tiempo que permite ampliar la narrativa de la película, introducir nuevos personajes y profundizar en conflictos que se llevan dentro de Pandora.