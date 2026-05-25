Llega a Prime Video una de las series más famosas de la historia de España; superó los seis millones de espectadores

Desde inicios de mayo, Prime Video sorprendió a sus suscriptores con estrenos de locura, que cada vez atraen más miradas. Entre las opciones se destacan películas, series y hasta documentales.

Uno de estos contenidos que ha despertado gran interés en la audiencia es ‘Aída y vuelta’, una de las series más famosas de la historia de España, que en una de sus cimas superó los seis millones de espectadores, según el medio especializado Xataka.

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Cuando se conoció la noticia de que Aída llegaría al streaming, muchos seguidores imaginaron un reencuentro tradicional: una apuesta nostálgica que mostraría qué había sido de los icónicos personajes de Esperanza Sur, doce años después de la emisión de su décima y última temporada.

Sin embargo, la propuesta toma un camino completamente distinto al presentar una historia centrada en el rodaje de un episodio de la serie. El guion, escrito por Paco León y Fer Pérez, apuesta por una mirada más metanarrativa y arriesgada que la simple reunión nostálgica que muchos esperaban.

Durante sus nueve años de emisión, de acuerdo con la misma fuente, la serie destacó por sus altos índices de audiencia. En sus dos primeras temporadas se posicionó como líder, y en el periodo 2006-2007 se convirtió en la ficción española más vista.

Al año siguiente, no solo conservó ese liderazgo, sino que también superó a las producciones extranjeras, convirtiéndose es un éxito sin precedentes, que ahora busca fusionar elementos de ficción con metanarrativa con el objetivo de mostrar el proceso de grabación de un episodio, mezclando a los personajes originales con los propios actores dándose vida a sí mismos.

En esta entrega, la trama gira en torno a la negativa de Carmen Machi a volver a interpretar al personaje, mientras se plantean constantes reflexiones sobre la naturaleza del humor y los límites que la serie original cruzó en numerosas ocasiones.

De esta manera, el regreso de ‘Aída y vuelta’, esta vez en streaming, surge como conmemoración del décimo aniversario del final de la serie y a los veinte años del estreno original.

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En cuanto al reparto original, se destaca una buena parte de los rostros más emblemáticos de la serie, como Carmen Machi; Mariano Peña, que vuelve como Mauricio; Miren Ibarguren, con su papel de Soraya; Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez y el propio Paco León.

A la lista se suman David Castillo, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, Pepa Rus, Óscar Reyes y Marisol Ayuso, entre otros.