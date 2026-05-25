El thriller psicológico de Netflix que le ha puesto la piel de gallina a más de uno; tiene solo seis episodios

Dentro del amplio catálogo de Netflix hay una producción que está llamando la atención de los espectadores, debido a las reseñas que se han animado a compartir quienes la han visto. Según sus comentarios, se trata de una miniserie que vale la pena ver, no solo porque envuelve con su trama desde el primer momento, sino porque al final le ha puesto la piel de gallina a más de uno.

Este thriller psicológico está lleno de momentos inquietantes, mientras se adentra en el universo de una comunidad religiosa, donde la manipulación se convierte en una forma de vida, llegando incluso a imponerse sobre la fe de quienes la integran.

¿Ya la vio? Esta es la escena de ‘Dragon Ball Super’ que revivió el origen de Goku de manera impecable

Durante la trama, se muestra cómo el miedo y el fanatismo pueden llegar a tener más peso que las creencias compartidas desde temprana edad en un círculo completamente cerrado. Así se desarrolla la historia de Los No Elegidos (Unchosen, título original).

‘Los No Elegidos’ en Netflix: sinopsis, episodios y reparto

Esta miniserie está compuesta por seis episodios, en los cuales se explora el exceso de misticismo, las dinámicas de control dentro de las sectas modernas y la facilidad con la que ciertas figuras pueden influir sobre personas vulnerables.

Sinopsis: Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos.

El nombre de la protagonista es Rosie, una mujer que vive en una comunidad cristiana cerrada y cuya vida se centra en su marido y su hija, una menor con problemas de audición.

En medio de la aparente calma y armonía en la que vive esta comunidad religiosa, la hija de Rosie desaparece. Desesperada por encontrarla, la mujer presencia cómo la niña está a punto de ahogarse en un lago, momento en el que surge un misterioso hombre llamado Sam, que logra salvarla.

Para esta joven madre, la aparición de Sam se convierte en una especie de señal divina que, más allá de despertarle gratitud, aviva en ella el deseo de descubrir nuevas emociones, sentirse verdaderamente deseada y conocer el mundo más allá de su comunidad.

Llega a Prime Video una de las series más famosas de la historia de España; superó los seis millones de espectadores

Sin embargo, este hombre pronto se convierte en una amenaza constante debido a su oscuro historial criminal que, a medida que avanza la historia, lleva al espectador a cuestionarse dónde se encuentra el verdadero peligro: ¿en la secta o en él?

Elenco: Los personajes principales de la historia son Molly Windsor, Asa Butterfield y Fra Fee. Al reparto se suman Siobhan Finneran, Christopher Eccleston, Olivia Pickering, Aston McAuley y Alexa Davies.