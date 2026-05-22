¿Sabía que Dragon Ball Super recreó una de las escenas más recordadas de los orígenes de la franquicia y logró emocionar a miles de fanáticos? En el remake de 2015, la serie por este homenaje cargado de nostalgia fue ampliamente elogiado por los amantes del anime.

Muchos seguidores consideran que este guiño fue uno de los mejores momentos no solo de toda la franquicia, sino también de las primeras sagas que marcaron la infancia de varias generaciones.

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Se trata del episodio 47 del anime, donde la producción sorprendió al público con un emotivo flashback protagonizado por Goku y Krilín. En dicha escena, ambos personajes vuelven a aparecer realizando el famoso entrenamiento del reparto de leche que llevaron a cabo durante sus días de aprendizaje con el Maestro Roshi.

Este momento, originalmente visto en los primeros capítulos de Dragon Ball, es recordado como una de las etapas más icónicas y divertidas de la historia del anime, motivo por el que su recreación no pasó desapercibida entre los seguidores de la saga.

Entre las reacciones, muchos destacaron el cuidado con el que Dragon Ball Super retomó una escena clásica que representó el inicio de la amistad y el crecimiento de ambos guerreros. Más allá de la acción y las batallas, el episodio consiguió conectar emocionalmente con el público al recordar una época más simple y humorística de la franquicia, que próximamente estrenará un nuevo remake.

La nueva entrega que ha despertado gran expectativa entre los amantes del anime llevará el título de Dragon Ball Super Beerus, y promete tener una calidad superior a lo visto en la pantalla chica hace más de 10 años.

Adelantos del nuevo remake de Dragon Ball Super 2026

El lanzamiento de esta versión mejorada del anime de 2015 con nuevas escenas y la eliminación de otras de relleno, está previsto para otoño de 2026 (septiembre-diciembre).

Por el momento, Toei Animation indica que se trata de una producción enfocada en alcanzar un nivel visual mucho más ambicioso, con la intención de corregir los aspectos que fueron cuestionados por la crítica en el pasado y, al mismo tiempo, rendir homenaje al legado del maestro Akira Toriyama.

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Esta nueva entrega contaría con 6 episodios y entre las mejoras que se esperan destacan una animación de vanguardia, un apartado sonoro mucho más inmersivo y secuencias de batalla con una fluidez visual nunca antes vista en la televisión.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de su estreno en España y Latinoamérica, se espera que Crunchyroll sea la plataforma encargada de su distribución global.