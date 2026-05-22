Cultura

La serie de Netflix que paraliza a Colombia: ocupa el primer lugar y está en el top de 12 países

La producción latina ha conquistado con la premisa que plantea en la trama.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de mayo de 2026 a las 11:52 a. m.
Graco Sendel es Iker, Pamela Almanza es Bárbara, Erick Elías es Álvaro en Entre Padre e Hijo
Graco Sendel es Iker, Pamela Almanza es Bárbara, Erick Elías es Álvaro en Entre Padre e Hijo Foto: Netflix

La plataforma de streaming Netflix volvió a sorprender con uno de sus estrenos más comentados del momento. Se trata de Entre padre e hijo, una serie que rápidamente logró posicionarse como la producción más vista en Colombia y en otros 12 países, consolidándose como uno de los fenómenos recientes del catálogo internacional.

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La historia ha llamado la atención por combinar drama familiar, emociones intensas y conflictos humanos que conectan fácilmente con el público. A lo largo de sus episodios, la producción explora la compleja relación entre un padre y su hijo, marcada por heridas del pasado, secretos y decisiones que transforman por completo el rumbo de sus vidas.

En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro”, se lee en la sinopsis oficial.

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De hecho, el tráiler marca la apertura del conflicto, mostrando que la protagonista se vinculó con dos hombres, sin saber que eran padre e hijo. Esto genera un conflicto profundo, llevando a que se destape un misterio por la mamá del joven.

Uno de los aspectos que más ha cautivado a los espectadores es la manera en que la serie aborda temas como el perdón, la culpa, los vínculos familiares y las segundas oportunidades. Lejos de enfocarse únicamente en el drama tradicional, la producción construye una narrativa emocional que mantiene la tensión y despierta empatía en cada capítulo.

El elenco cuenta con el trabajo de Pamela Almanza, Erick Elías, Graco Sendel, Natalia Plascencia e Ivanna Castro, siendo foco de reacciones en redes. De igual manera, la producción, grabada en México, emocionó a miles de personas con la fotografía y el relato.

Desde su estreno, Entre padre e hijo ha generado conversación entre los usuarios de plataformas digitales, donde muchos destacan el ritmo de la serie y la profundidad de sus personajes. El impacto ha sido tal que la producción alcanzó el primer lugar del Top 10 de Netflix en Colombia y en otros países, confirmando el alcance global de una historia que encontró eco en diferentes culturas.