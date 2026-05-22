La serie de Netflix que paraliza a Colombia: ocupa el primer lugar y está en el top de 12 países

La plataforma de streaming Netflix volvió a sorprender con uno de sus estrenos más comentados del momento. Se trata de Entre padre e hijo, una serie que rápidamente logró posicionarse como la producción más vista en Colombia y en otros 12 países, consolidándose como uno de los fenómenos recientes del catálogo internacional.

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La historia ha llamado la atención por combinar drama familiar, emociones intensas y conflictos humanos que conectan fácilmente con el público. A lo largo de sus episodios, la producción explora la compleja relación entre un padre y su hijo, marcada por heridas del pasado, secretos y decisiones que transforman por completo el rumbo de sus vidas.

“En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro”, se lee en la sinopsis oficial.

De hecho, el tráiler marca la apertura del conflicto, mostrando que la protagonista se vinculó con dos hombres, sin saber que eran padre e hijo. Esto genera un conflicto profundo, llevando a que se destape un misterio por la mamá del joven.

Uno de los aspectos que más ha cautivado a los espectadores es la manera en que la serie aborda temas como el perdón, la culpa, los vínculos familiares y las segundas oportunidades. Lejos de enfocarse únicamente en el drama tradicional, la producción construye una narrativa emocional que mantiene la tensión y despierta empatía en cada capítulo.

El elenco cuenta con el trabajo de Pamela Almanza, Erick Elías, Graco Sendel, Natalia Plascencia e Ivanna Castro, siendo foco de reacciones en redes. De igual manera, la producción, grabada en México, emocionó a miles de personas con la fotografía y el relato.

Desde su estreno, Entre padre e hijo ha generado conversación entre los usuarios de plataformas digitales, donde muchos destacan el ritmo de la serie y la profundidad de sus personajes. El impacto ha sido tal que la producción alcanzó el primer lugar del Top 10 de Netflix en Colombia y en otros países, confirmando el alcance global de una historia que encontró eco en diferentes culturas.