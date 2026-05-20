Para empezar, con respecto a The Mandalorian, muchos recordamos la genuina emoción de haber visto esa primera temporada en 2019, cuando este ‘baby Yoda’ (cuyo nombre desconocíamos aún, manejado por máquinas y no creado por el computador) y su protector enmascarado se ganaron nuestro corazón y nuestra atención.

Grogu no solo es adorable, también es muy cool, ¡y siente la Fuerza! Foto: LUCASFILM LTD™

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Ese hecho, se sabe ahora, fue impulsado por el célebre director alemán Werner Herzog, quien actuó en esa primera temporada de la serie y, tras una interacción con la criatura, quedó enamorado. El plan original era animar a Grogu por computador; Herzog clamó por lo contrario. Menos mal lo escucharon.

Así, además, y este no es un hecho menor, se puso en el centro de la experiencia y el espíritu de las Star Wars setenteras de George Lucas, más dependientes en ingenio y marionetas excepcionales que en efectos digitales. Esto si bien, claramente, se usan las dos técnicas para grandes efectos en estas producciones recientes.

Bai, Clang, Keeto y Grogu. Entre la marioneta y el computador, se crean personajillos nuevos que seguro venderán juguetes, pero también son esenciales en la historia. Foto: LUCASFILM

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Lo complejo vino después, cuando vimos caer nuestro entusiasmo con la paso de las temporadas, quizá producto de una saturación y desgaste. Y parece que el aire sirvió.

Desde ujn lugar de duda pero también de curiosidad sobre qué podría traer Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la esperada entrega que nace de la serie, decidimos ir a verla en función de prensa, en la pantalla grande. No nos arrepentimos, en absoluto.

Habiéndola visto en Imax, la primera película de Star Wars desde 2019, dejó un balance supremamente positivo: la película se sirve de efectos visuales por computador, claro, pero es su sensación orgánica la que la hace especial. Y eso evoca lo que despertó esa excelente primera temporada de la serie. Esto porque la química entre los personajes principales, se sigue sintiendo genuina. El protector protege al protegido hasta que el protejido protege al protector...

“Queríamos asegurarnos de estar haciendo una película digna de Star Wars. Digna de la pantalla grande. La historia tenía que sentirse épica y hecha para la experiencia en una sala cinematográfica. Pensamos en grande y miramos cada decisión bajo ese prisma”, expresó su director Jon Favreau. La verdad, cumple. Su película entretiene, emociona, ofrece risas e incluso algunas reflexiones sobre relaciones familiares y paternidad.

¡Los walkers siempre emocionan! Y suelen caer... Foto: LUCASFILM

No se trata, como dicen muchos críticos, de un capítulo alargado. Y si lo es, es un gran capítulo, bien escrito, entretenidísimo, bien contado y con la capacidad de aprovechar el formato grande, entregando escenarios y sonido inmersivos, y la música de la serie, sencilla pero emocionante, en manos del tres veces ganador del Óscar Ludwig Göransson (que la aprovecha, especialmente en las fanfarrias).

Más importante, entre sus momentos de levedad asociados a la dinámica entre Grogu y el Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), los guionistas y el director se permiten revisitar montones de elementos narrativos de la saga Star Wars. También se permiten referencias a algunos robots malvados de películas como RoboCop 2, a la atmósfera de Blade Runner y a las luchas de Gladiador, entre muchas otras. Esos homenajes quizá no los reconocerán los más pequeños, pero quizá animan a sus padres.

El Mandaloriano (Pedro Pascal), en misión constante... Foto: Francois Duhamel / LUCASFILM LTD™

En el fondo, la película gana desde el balance que consigue. Para los chicos hay Grogu de sobra (es un bichito altamente carismático, y no pierde su encanto) y nuevos personajillos de apoyo clave, de su tamaño. Para los adultos, como lo mencionamos, muchas referencias bien dosificadas: desde la primera gran secuencia hay caminadores de estos gigantes que alimentan varias de las memorias más emocionantes de la saga, desde The Empire Strikes Back.

Hay pantanos con naves caídas en desgracia, donde Grogu se ve llevado a reflexionar sobre un plan de acción (como algún Yoda lo hiciera, justo al conocer a Luke Skywalker). Y también hay una nave retro, de lujo, que le da personalidad a toda la aventura. Y vale decir que varias tomas desde esa nave hacia el espacio son hermosas de ver en grande. Aquí, exceptuando por sables de luz, se echa mano a todos los juguetes.

En gran parte, la trama gira en torno a los familiares de uno de los personajes más peligrosos e interesantes de la saga, Jabba el Hutt. No mucha gente logro tener a Han Solo inmovilizado, así que se sabe que Jabba y sus cazarrecompensas eran de cuidado, pero claro, ya no existe Jabba. ¿Quién existe? Su hermana, su hermano, su hijo... y la dinámica familiar es normalmente desordenada, y así, muy comprensible.

La hermana y el hermano de Jabba el Hutt son centrales en la trama. ¿Más de la misma maña? Foto: LUCASFILM LTD™

Si se ha vivido en una familia de verdad, se sabe que ‘imperfecta’ se queda corto. Y sí, a su servicio también hay un tremendo cazarrecompensas acompañado de un can infernal. Así que conocemos sobre lo que ha pasado con esa raza de seres muy longevos, que a grandes rasgos es la misma maña y marrullería de siempre (exceptuando uno de ellos, que quiere librarse de ese yugo familiar).

En un periodo en el que el imperio trata de reunir fueras para volver, y la República trata de controlar esa amenaza, el Madaloriano y Grogu tienen una misión específica relacionada a dar con estos agentes que quieren reinstaurar el poder oscuro; pero en esta entretenida película las circunstancias van cambiando sobre la marcha y los obliga a improvisar (para cumplir y sobrevivir en el intento).

Sigourney Weaver, patrona eterna de todo proyecto del que hace parte, es patrona aquí, para sorpresa de nadie. Foto: Justin Lubin / LUCASFILM LTD™

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Suma siempre Sigourney Weaver, la patrona eterna desde Alien. Y en la versión subtitulada, no deja de ser entretenido escuchar a Martin Scorsese sumar su voz, dando vida a un personaje especialmente paranoico, que le ajusta perfectamente.

Especialmente en tiempos en los que la IA ya puede replicar la cara que sea, volver a algo que se siente palpable resulta invaluable. Pero no vamos a hablar como ciegos. En Star Wars: The Mandalorian and Grogu hay muchos efectos por computador. Una criatura clave como el enorme dragón serpiente (dejaremos que la película se los presente en movimiento) nacen del ahí, y esto no quita que se ve genial, sumando dimensión a una experiencia que la pide.

Dragonsnake es claro producto de las computadoras, pero a nuestro juicio, en grande, la criatura se ve fantástica. Foto: LUCASFILM LTD™

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Tristemente, se sabe que el fandom de Star Wars es quizá el más tóxico que hay (y eso es mucho decir). Apagaron con odio una serie como The Acolyte, que ahora, de a pocos, lejos de la tormenta que le lanzaron, recibe algo de cariño. No es perfecta, pero tiene varios elementos que la justificaban, empezando por su antagonista (y unas batallas de sables de primer nivel).

Se estrena este jueves 21 en salas. ¡No duele para nada verla en Imax! Foto: LUCASFILM LTD™

Esto para decir que en estas época siempre hay dos opciones claras: puede enfocarse en las críticas que le lloverán a The Mandalorian and Grogu por ser lo que es y no lo que alguien más quiere que sea, o ir y averiguarlo por sí mismo. ¿Consejo? No le pida ser adulta como la increíble serie Andor, no le pida ser un clásico de los setentas (ambas opciones que puede y debe repetir con cierta regularidad). Deje que sea lo que es, una oda extendida a lo mejor de esta serie, y permítase dos horas altamente entretenidas (solo, con sus hijos, con sus sobrinos, o todas las anteriores).