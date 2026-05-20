Sistemas de transporte urbano en Colombia registran caída de pasajeros en 2026

El transporte urbano en Colombia es uno de los métodos más utilizados por los ciudadanos para movilizarse a sus destinos. Sin embargo, de acuerdo al más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el 2026 este sistema ha presentado una considerable reducción en el número de usuarios.

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La llegada de este informe va acorde a la situación compleja que se vive en el transporte público del país, en donde varias ciudades han comenzado a presentar problemas financieros e incluso compitiendo ante otras alternativas utilizadas por usuarios, donde en casos prefieren utilizar mecanismos de transporte no legales por temas económicos.

Dentro de la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), se informó que en el transcurso del primer trimestre del año, el número de pasajeros que se transportaron en las principales áreas del país fue un total de 700.998. En comparación con el mismo periodo de 2025, estas cifras registraron una disminución del 5,9% y un 7,5% con el último trimestre de ese año.

Refiriéndose a la sección del parque automotor que es destinada al transporte urbano de pasajeros, registró durante el primer trimestre de 2026 un promedio de 27.814 vehículos en servicio, lo que provocó una variación negativa del 2,2% comparado con las mismas fechas del 2025.

El DANE evidenció una disminución en la cantidad de usuarios movilizados en las principales áreas metropolitanas del país. Foto: Getty Images

En cuanto al promedio mensual de vehículos afiliados en el país, este también disminuyó en un 0,5% comparado con el cierre de 2025.

El impacto del transporte masivo en las principales ciudades de Colombia

En cuanto a los sistemas integrados de transporte masivo, la encuesta del DANE mostró que este sector también recibió duras caídas, sobre todo en la cantidad de pasajeros, al registrar una reducción trimestral de 7,6%, comparándolo con el último periodo del 2025. Refiriéndose al mismo trimestre, este presentó una disminución del 5,3%.

Dentro de las redes de transporte público que tuvieron más impacto crítico, se encuentra Transcaribe, ubicado en la ciudad de Cartagena, en donde fue reportada la mayor pérdida de pasajeros en el país al registrar una caída del 14,7%. frente al último trimestre del 2025.

En el caso de TransMilenio, también presentó caídas durante el primer trimestre al presentar una caída anual del 5,7%.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, en Medellín, representó una disminución del 3,9%, mientras que el Metro de la capital de Antioquia mostró una reducción de usuarios del 2,4%.

Cali también registró cifras negativas, en donde el MIO mostró una disminución del 1,9%. Sin embargo, el transporte tradicional fue el que tuvo mayor daño, donde el número de pasajeros ha caído en un 15,2%.