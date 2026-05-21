Del 22 al 26 de junio, el Museo La Tertulia y la Casa Obeso Mejía de Cali serán el punto de encuentro de quienes crean las historias. La IV Semana del Guion es el festival, evento que reúne a los guionistas, directores y productores ejecutivos detrás de algunos de los proyectos de cine y televisión más relevantes del panorama latinoamericano, ya calienta motores, y compartimos los detalles.

La cuarta edición es la más ambiciosa a la fecha. Foto: cortesía IV Semana del Guion / A.P.I.

Joachim Trier, sobre ‘Sentimental Value’: “Espero que la película genere un diálogo entre culturas”

El encuentro cuenta con actividades y conversatorios junto a talentos de primer nivel como Camila Brugés, guionista de Cien Años de Soledad y Frontera Verde; directoras cuyo cine ya circula por los festivales más importantes del mundo, como Gala del Sol en Sundance y Johanné Gómez Terrero en Venecia y Beijing; o personas expertas en adaptación literaria para cine y televisión como Verónica Triana, quien participó en las series Noticia de un Secuestro y Delirio. A ellas se suma Jorge Navas, director caleño con obras adquiridas por HBO, Netflix, Amazon y MUBI.

“Todo es delirante en esta serie”: sobre ‘Cien años de soledad’ de Netflix, una serie que se gana su oportunidad

También asistirán perfiles ejecutivos con conocimiento directo de cómo se toman las decisiones en plataformas, como Natalia Echeverri, con títulos como Distrito Salvaje y Secuestro del Vuelo 601 en su trayectoria, o Natacha Mora Yanes, directora de Canary Islands Film, figura clave en la internacionalización de la industria audiovisual española.

El encuentro contará con actividades y conversatorios junto a talentos de primer nivel, así como el parche de 'Gente que Hace Cine'. Foto: cortesía IV Semana del Guion / A.P.I.

Kleber Mendonça Filho, en exclusiva con Arcadia: “En las salas se construye el carácter de la película”

El evento, organizado por la Fundación Algo en Común, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, como Proyecto de Interés Nacional, y con el respaldo de la Academia Colombiana de Cine, la Comisión Fílmica Cali Región y la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales de Gestión Colectiva, REDES.

El hito: nace Atlántica

Durante el festival se lanzará oficialmente Atlántica, la primera alianza de laboratorios de guion entre Colombia, Brasil y España. La conforman Islabentura Canarias, Histórias que Viajam y la Fundación Algo en Común: tres organizaciones con extensa trayectoria en el desarrollo de proyectos audiovisuales que deciden unir fuerzas para crear puentes reales entre industrias, talentos y mercados que comparten raíces culturales y, sobre todo, historias que el mundo todavía no ha visto.

Un espacio para quienes escriben

La programación incluye foros, talleres con retroalimentación directa sobre proyectos en desarrollo, y espacios de encuentro entre guionistas emergentes y referentes de la industria regional e internacional.

También asistirán perfiles ejecutivos con conocimiento directo de cómo se toman las decisiones en plataformas. Foto: cortesía IV Semana del Guion / A.P.I.

‘The Mandalorian and Grogu’: orgánica y divertidísima para grandes y chicos

Durante décadas, los festivales de cine han celebrado lo que se ve en pantalla. La Semana del Guion celebra lo que ocurre antes: la página en blanco, el cuarto de escritura, la decisión de qué historia merece ser contada y cómo. En cuatro ediciones, el festival ha construido una comunidad real entre profesionales de la industria y oportunidades claras que fortalecen el ecosistema audiovisual de Latinoamérica. Vale anotar que, en 2026, los Premios Macondo tendrán lugar en la capital del Valle.

*La Semana del Guion sucede del 22 al 26 de junio en Cali. Más información sobre acreditaciones y detalles en este enlace.