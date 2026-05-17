El fenómeno del K-Pop no solo domina actualmente la industria musical a nivel mundial, sino que también ha logrado conquistar el streaming gracias al enorme éxito de Las guerreras K-Pop, una producción que se convirtió en una de las mayores sorpresas del catálogo de Netflix.

Desde su estreno, la película captó la atención de millones de espectadores por su historia, su estética inspirada en la cultura coreana y una banda sonora que rápidamente se volvió tendencia entre los fanáticos del género.

La película de acción, de menos de dos horas, que arrasa esta segunda semana de mayo en Prime Video

El impacto de la cinta fue tan grande que, según anunció Netflix, logrará trascender de las plataformas digitales a los escenarios, pues tendrá su propia gira mundial y será más pronto de lo que muchos imaginan.

De esta manera, como una apuesta inspirada en la industria musical surcoreana terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más comentados de la industria del entretenimiento actualmente.

Este éxito se debe, principalmente, al furor que causó su banda sonora en plataformas digitales y listas musicales internacionales.

Por eso, aunque durante meses se habló de posibles conciertos y eventos relacionados con la película, ahora la compañía genera gran expectativa entre sus fanáticos con el anuncio de su gira mundial.

Detalles sobre los conciertos

De acuerdo con la información revelada por Netflix durante el evento Upfronts 2026 en Nueva York, donde la plataforma presentó varios de sus próximos proyectos globales, esta gira de conciertos llevaría el nombre provisional de ‘KPop Demon Hunters Live’

Por otro lado, diferentes medios especializados de Estados Unidos, señala que los espectáculos estarían inspirados tanto en HUNTR/X como en los Saja Boys, los grupos ficticios que aparecen en la producción animada.

Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es que la gira no sería un evento pequeño o limitado a Asia, lo que confirmaría su indiscutible éxito en la plataforma en diferentes países.

Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas del año 2025. Foto: Las guerreras K-pop - Sony Pictures

Gracias a esta excelente acogida, el show podría recorrer más de cien ciudades entre América, Europa y otros mercados donde la película logró una gran recepción.

El fenómeno de Prime Video que arrasó con 54,6 millones de visualizaciones en 19 días tendrá quinta temporada

Asimismo, las mismas fuentes indican que la producción del tour estaría a cargo de AEG Presents, una de las empresas más importantes de conciertos en el mundo y responsable de giras de artistas reconocidos del K-pop.

No obstante, se espera que Netflix y sus creadores anuncien nuevos detalles oficiales de este ambicioso proyecto, incluidas las fechas de sus shows y los países donde se podrían disfrutar estos espectáculos.

Por ahora, la plataforma de streaming ya habilitó un registro previo para los seguidores interesados en recibir información sobre entradas y ciudades participantes.