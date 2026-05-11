Si es fanático de las películas de acción y siente que ya agotó algunas de las opciones más populares en las plataformas de streaming, no se preocupe, todavía hay alternativas por descubrir.

El catálogo de Amazon Prime Video sigue ofreciendo una gran variedad de producciones cargadas de adrenalina, persecuciones, combates y giros inesperados que pueden convertirse en el plan perfecto para disfrutar de una tarde de descanso en casa.

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La plataforma cuenta con títulos para todos los gustos dentro del género, entre los cuales vuelve a tomar fuerza la película ‘Misión Hostil’ (‘Land of Bad’ 2024), protagonizada por Russell Crowe y Liam Hemsworth.

Esta cinta se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video poco después estreno inicial en cines el 1 de mayo de 2024; sin embargo, durante la segunda semana de mayo ha vuelto a captar la atención de los espectadores gracias a la intensidad de su trama.

Reparto y tráiler de la película

Este título de Amazon Prime Video no solo destaca por contar con la participación de Russell Crowe y Liam Hemsworth, sino también por reunir a un elenco de reconocidos intérpretes que aportan aún más peso y calidad a la película.

Entre ellos se encuentra Luke Hemsworth, hermano mayor de Liam y conocido por sus diferentes trabajos en cine y televisión, además de Ricky Whittle, recordado especialmente por su participación en la serie American Gods.

El reparto también incluye a Milo Ventimiglia, ampliamente reconocido por su papel en This Is Us, así como a Chika Ikogwe, quien participó en Los rompecorazones, y a Daniel MacPherson, conocido por formar parte de la serie Fundación.

Gracias a este elenco de primer nivel que protagoniza escenas cargadas de acción, ‘Misión Hostil’ atrae la mirada de los suscriptores de Prime Video una vez más, consolidándose como una de las opciones más atractivas para quienes buscan entretenimiento, tensión y grandes actuaciones dentro del catálogo de la plataforma.

Sinopsis: Reaper (Russell Crowe), piloto de drones de la Fuerza Aérea, apoya una misión en Filipinas. Tras detectar actividad sospechosa en la jungla, el equipo del sargento Kinney (Liam Hemsworth) es atacado y capturado por insurgentes. Con solo 48 horas, Reaper deberá liderar una arriesgada operación de rescate.

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La película tiene una duración aproximada de una hora y 45 minutos, por lo que muchos espectadores la consideran una opción perfecta para disfrutar de una tarde de entretenimiento.

Otro aspecto a su favor es la valoración positiva por parte del de la crítica especializada. En IMDb cuenta con una puntuación media de 6,6 sobre 10; mientras que en Rotten Tomatoes posee un 66 % en el llamado “tomatómetro”, indicador que señala que la mayoría de las críticas publicadas sobre la producción han sido positivas.