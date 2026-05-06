El regreso de ‘Legalmente rubia’: Prime Video confirma fecha de estreno de la serie sobre Elle Woods

La franquicia que comenzó en 2001 con el éxito cinematográfico Legalmente rubia se expande ahora hacia la televisión. Tras décadas de espera por parte de los seguidores de la historia, la plataforma Prime Video confirmó que la nueva ficción, titulada simplemente Elle, llegará a las pantallas este verano para narrar los orígenes de la abogada más famosa de la cultura pop, mucho antes de su ingreso a la Universidad de Harvard.

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El reto de suceder a Reese Witherspoon en el papel principal recayó en la actriz Lexi Minetree, de 25 años. Según reportó el equipo de producción, Minetree fue seleccionada tras un exhaustivo proceso de casting que involucró a miles de aspirantes. La productora Lauren Neustadter comentó para ELLE Magazine que la elección fue inmediata: “Lexi simplemente destacó. En el momento en que la vimos, lo sentimos. Fue algo mágico”.

Para asegurar la continuidad del personaje, se informó que Minetree estudió meticulosamente la interpretación original de Witherspoon, basando incluso su audición en una recreación del video de admisión a Harvard que marcó la primera película. En esta ocasión, Witherspoon no estará frente a las cámaras, sino que ejerce un rol fundamental como productora ejecutiva a través de su compañía, Hello Sunshine.

La serie se sitúa cronológicamente en 1995, durante la etapa de bachillerato de Elle Woods. A diferencia de la imagen de seguridad y dominio social que proyectaba en la universidad, la precuela presenta a una Elle que enfrenta las “turbulentas aguas” de la adolescencia.

La premisa central de la primera temporada gira en torno a un cambio drástico en la vida de la protagonista: su familia debe mudarse de la soleada y lujosa Los Ángeles a Seattle, tras un giro profesional de su padre. Este traslado obligará a la joven Elle a navegar un entorno social distinto, enfrentando detractores y desafíos que, según la sinopsis oficial de Prime Video, formarán el carácter de la mujer que los espectadores conocieron en la gran pantalla.

El reparto principal cuenta con figuras de trayectoria en la industria estadounidense:

June Diane Raphael interpretará a Eva, la madre de Elle.

interpretará a Eva, la madre de Elle. Tom Everett Scott asumirá el papel de Wyatt, su padre.

asumirá el papel de Wyatt, su padre. James Van Der Beek , cuya participación ha generado interés tras su reciente fallecimiento, también forma parte del elenco.

, cuya participación ha generado interés tras su reciente fallecimiento, también forma parte del elenco. Actores como Chandler Kinney, Jacob Moskovitz y Gabrielle Policano completan el grupo de personajes recurrentes.

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Cabe destacar que, a pesar de que la primera temporada aún no se estrena, Prime Video ya ha dado luz verde para una segunda temporada, cuyo rodaje está previsto para iniciarse en la presente primavera.

Desde su estreno original, Legalmente rubia se convirtió en un referente de la comedia romántica, recaudando millones en taquilla y desafiando los estereotipos de género de la época. La decisión de crear una precuela responde, según declaraciones de la propia Reese Witherspoon, al éxito de series recientes de corte similar, como Wednesday (Merlina). “Quería ver quién era ella antes de la universidad, antes de la escuela de derecho”, afirmó la actriz y productora al explicar el origen del proyecto.

Con el inicio de la cuenta regresiva para el 1 de julio, la expectativa se centra en si esta nueva versión logrará capturar la esencia del “optimismo inquebrantable” que define al personaje, ahora bajo la piel de una nueva generación de talento.