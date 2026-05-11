Tras cinco años, vuelve el fenómeno de ‘La casa de papel’: Netflix confirma el regreso de su universo

Netflix ha oficializado que el fenómeno global ‘La casa de papel’ no terminó con el asalto al Banco de España. Durante un evento especial realizado en Sevilla, España, la plataforma de streaming presentó un avance que confirma la continuidad de este universo narrativo, reafirmando que la historia creada por Álex Pina seguirá explorando nuevos ángulos, personajes y botines.

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Cinco años después del cierre de la serie original en 2021, la expectativa por el futuro de la saga ha sido reactivada. En el marco de la promoción de la segunda temporada de Berlín, Netflix proyectó un video de poco menos de un minuto que recopila momentos icónicos: desde los primeros billetes impresos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hasta el oro fundido del Banco de España.

El mensaje central de la pieza audiovisual fue contundente: “Ya está dado, el universo de ‘La casa de papel’ continúa”. Aunque el tráiler funciona como una mirada retrospectiva, su propósito editorial es marcar el inicio de una fase de expansión que trasciende a la banda original liderada por El Profesor.

Uno de los puntos que ha generado mayor conversación en el entorno digital es la posible producción de un nuevo spin-off titulado provisionalmente ‘Buscametales’. Según versiones que circulan en medios especializados españoles y la reacción de los seguidores en redes sociales, este proyecto podría estar centrado en la figura del coronel Luis Tamayo, interpretado por el actor Fernando Cayo.

La especulación tomó fuerza luego de que Cayo interactuara de manera efusiva en las publicaciones oficiales de Netflix. De acuerdo con informes no confirmados oficialmente por la plataforma, la trama de ‘Buscametales’ seguiría la pista del oro desaparecido tras el atraco al Banco de España, cerrando cabos sueltos que quedaron en el aire tras el final de la quinta temporada.

Hasta el momento, Netflix no ha emitido una confirmación formal sobre el elenco, la trama exacta o la fecha de rodaje de este proyecto específico.

Mientras se definen los nuevos rumbos de la franquicia, la realidad inmediata para los suscriptores es el regreso de Pedro Alonso. La plataforma confirmó que la segunda temporada de ‘Berlín’ llegará al catálogo el próximo 15 de mayo. Esta serie, que funciona como precuela, ha servido para medir el interés del público por historias individuales derivadas de la trama principal.

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Desde su adquisición por Netflix en 2017, tras un paso discreto por Antena 3, la producción española se convirtió en un pilar de la cultura pop contemporánea. Con hitos como el uso de la máscara de Dalí y el himno Bella Ciao, la franquicia ha demostrado una capacidad de monetización y retención de audiencia que justifica, desde la óptica empresarial, la decisión de seguir produciendo contenido bajo este sello.

Por ahora, la información sobre las nuevas producciones se mantiene bajo estricta reserva. No existe una fecha de estreno para la supuesta sexta temporada o los nuevos derivados, y los detalles sobre si actores originales como Álvaro Morte o Úrsula Corberó tendrán participaciones especiales siguen siendo materia de conjetura. Lo que es un hecho verificado es que el compromiso de Netflix con el universo de Álex Pina sigue vigente, apostando por la nostalgia y la acción que definieron una era en la televisión bajo demanda.