La época colonial americana, para muchos, es un periodo oscuro en el que, a raíz de los relatos que de generación en generación se han perpetuado, se sostiene que sujetos provenientes de Europa saquearon y empobrecieron lo que ellos denominaron como “El Nuevo Mundo” o las “Indias”.

La ostentosa casa que perteneció a uno de los hombres más ricos del siglo XIX en Colombia

Sin embargo, hay quienes, desde una mirada mucho más crítica, entienden la época colonial como un proceso de simbiosis cultural, en el que los colonizadores llegaron con nuevas tradiciones y creencias que se mezclaron con las prácticas nativas que desde hace siglos ya estaban establecidas en estas tierras.

Joaquín de Mosquera y Figueroa Foto: Red social X: @pntleondacendra API

Un vestigio marcado de ese pasado inherente, ampliamente descrito en los libros de historia, son los apellidos. Allí aparecen apellidos como Mosquera, mismo que lleva en su árbol genealógico a algunas de las figuras más importantes del panorama político colombiano desde la colonia.

Joaquín de Mosquera y Figueroa ha sido considerado como el colombiano que llegó a ser “rey de España”. Nacido en la Popayán del siglo XVIII, perteneció a la aristocracia criolla, teniendo de ese modo una educación privilegiada que comenzó en el Seminario de Popayán y continuó posteriormente en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Pasó por diferentes instituciones, sirviendo como catedrático en varias de ellas.

Tuvo múltiples cargos de suma importancia, entre los que se resaltan el de oidor de la Audiencia de Santafé, regente de la Audiencia de Caracas y ministro togado del Consejo de Indias, entre muchos otros.

¿Cómo llega a ser rey de España?

Aunque no existe el título literal de rey de España para Joaquín de Mosquera y Figueroa, desempeñó un cargo que sí es equiparable con esa responsabilidad, pues las Cortes de Cádiz decidieron escoger la Tercera Junta de Regencia de España que fue encabezada por Mosquera, a raíz de la invasión napoleónica, esto le permitió al payanés llevarse el honroso título para la historia, aunque es más preciso afirmar que fue el presidente del gobierno español.

Joaquín de Mosquera y Figueroa, natural de Popayán en la Real Audiencia de Quito, tuvo un papel trascendental en la historia española y colombiana. Diputado a las Cortes de Cádiz y presidente del Consejo de Regencia de España, fue fundamental en la sanción de la Constitución de… pic.twitter.com/b2hTjaHtdf — Pantaleon (@pntleondacendra) August 23, 2024

¿Qué es una Junta de Regencia?

Una Junta de Regencia es un órgano colegiado que asume de manera provisional la jefatura del Estado cuando el rey tiene imposibilidad para gobernar, buscando mantener una aparente estabilidad en el poder.

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

La familia Mosquera

La familia Mosquera cuenta con figuras presidenciales importantes, como Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue presidente en varias ocasiones, y también Manuel José Mosquera, quien llegó a ser arzobispo de Bogotá.

Esto también muestra el arraigo del pasado colonial en figuras de suma importancia dentro de la historia colombiana.