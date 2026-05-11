¿Qué ver del 11 al 17 de mayo en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max en Colombia?

¿No sabe qué películas o series disfrutar durante esta segunda semana de mayo? No se preocupe, porque las principales plataformas de streaming en Colombia tienen un amplio catálogo lleno de opciones para todos los gustos.

Tanto en Netflix como en Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max, los usuarios pueden encontrar producciones de acción, drama, comedia, suspenso, ciencia ficción, romance y documentales que prometen convertirse en el plan perfecto para disfrutar desde casa.

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En este panorama de contenidos imperdibles, uno de los títulos que más expectativa genera para la semana del 11 al 17 de mayo es ‘Berlín y la dama del armiño’, producción que llegará a Netflix el próximo 15 de mayo.

Esta entrega marcará la despedida del exitoso spin-off de ‘La casa de papel’, centrado en el carismático personaje interpretado por Pedro Alonso, quien volvió a conquistar a los seguidores de la franquicia con una historia cargada de intriga, acción y sofisticados planes criminales.

Para quienes desean explorar Disney+, ‘The Punisher: One Last Kill’ entra en la lista de recomendados. Esta producción será un especial que marcará el esperado regreso de Jon Bernthal en el papel de Frank Castle, uno de los personajes más intensos del universo de Marvel.

El proyecto cuenta con un guion escrito por el propio Bernthal en colaboración con Reinaldo Marcus Green, quien además estará a cargo de la dirección del especial.

Otras series y películas recomendadas

En Netflix

12 de mayo

13 de mayo

‘Gallitos’ (Serie, temporada 2)

14 de mayo

‘Némesis’ (Serie de estreno)

15 de mayo

‘Berlín y la dama del armiño’ (Serie, temporada 2)

‘Los SUPERfrikis’ (Serie de estreno)

En Disney+

12 de mayo

‘Tucci en Italia’ (Serie, temporada 2)

13 de mayo

‘The Punisher: One Last Kill’ (Especial de televisión)

15 de mayo

‘Rivales’ (Serie, temporada 2, primera parte)

En Amazon Prime Video

13 de mayo

‘Buenos presagios’ (Serie, temporada 3)

‘Kiss Me’ (Serie de estreno)

15 de mayo

‘It’s Not Like That’ (Serie de estreno)

Prime Video estrenó la película que paralizó al mundo y ya es furor en la plataforma

En HBO Max

12 de mayo

‘Desde la celda: crimen en León’ (Película documental)

13 de mayo

‘Revenge’ (Película)

(Película) ‘EE. UU. contra el mundo: cuatro años con la selección masculina de fútbol’ (Serie documental, estreno)

14 de mayo

‘La élite: 15 historias de las diásporas asiáticas y del Pacífico’ (Película documental)

‘Presa 951′ (Serie de estreno)

‘The Florida Project’ (Película)

‘Wildflower’ (Película)

15 de mayo