‘El diablo viste a la moda 2′ rompió importante récord: esta es la millonada que ha ganado tras su estreno

En la batalla por la taquilla entre las secuelas, El diablo viste a la moda 2 superó ligeramente a Mortal Kombat II en los cines norteamericanos este fin de semana. Según las estimaciones del estudio del domingo, la secuela de la película de Disney recaudó 43 millones de dólares en su segundo fin de semana, mientras que Mortal Kombat II recaudó 40 millones de dólares en el primero.

Este fin de semana se estrenaron en cines una gran variedad de películas nuevas, entre ellas la comedia de misterio para toda la familia The Sheep Detectives y un concierto de Billie Eilish codirigido por James Cameron .

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El diablo viste a la moda 2, que recaudó 433,2 millones de dólares en todo el mundo en sus primeros 12 días de estreno, ayudó a que The Walt Disney Studios superara los 2.000 millones de dólares a nivel mundial este año. Además, superó la recaudación total de la primera película, que obtuvo 327 millones de dólares a nivel mundial en 2006, sin tener en cuenta la inflación.

Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado de Comscore, dijo que el Día de la Madre podría haber ayudado a “Prada” a obtener ventaja sobre el recién llegado y a tener una caída tan modesta del 44% en el segundo fin de semana.

“La fecha de lanzamiento fue perfecta”, dijo Dergarabedian. “Esto podría ser el nuevo modelo a seguir para empezar el verano”.

Mortal Kombat II ofreció una programación alternativa con sesgo de género en el segundo fin de semana de la temporada de estrenos de verano de Hollywood . Warner Bros estrenó la película en 3503 salas, donde atrajo a un público mayoritariamente masculino. Según PostTrak, el 75% de los compradores de entradas eran hombres. El diablo viste a la moda 2 tuvo una distribución de género casi exactamente opuesta en su primer fin de semana .

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La primera película de esta saga, Mortal Kombat, se estrenó simultáneamente en cines y en HBO Max en abril de 2021 como parte de la estrategia de Warner Bros. de estrenos simultáneos durante la pandemia. Las críticas de la secuela fueron mixtas, al igual que su calificación B en CinemaScore. Además, recaudó 23 millones de dólares en 78 mercados internacionales, lo que suma un total de 63 millones de dólares en su debut mundial.

Michael se ubicó en tercer lugar en su tercer fin de semana con otros 36.5 millones de dólares, una disminución de solo el 33% con respecto al fin de semana anterior. La película biográfica de Michael Jackson ha recaudado hasta el momento 240.5 millones de dólares en Norteamérica, superando la recaudación total en Estados Unidos de Bohemian Rhapsody, y 577.4 millones de dólares a nivel mundial.

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

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Con la publicación de las cifras definitivas a nivel nacional el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas para el período comprendido entre el viernes y el domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

El diablo viste a la moda 2, 43 millones de dólares. Mortal Kombat II, 40 millones de dólares. Michael, 36,5 millones de dólares. Los detectives de las ovejas, 15,9 millones de dólares. Billie Eilish—Hit Me Hard and Soft: The Tour, 7,5 millones de dólares. La película de Super Mario Galaxy, 6,6 millones de dólares. Proyecto Ave María, 6,1 millones de dólares. Hokum, 3,3 millones de dólares. Aguas profundas, 780.274 dólares. Rebelión en la granja, 663.624 dólares.

*Con información de AP.