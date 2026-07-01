Netflix paraliza con serie de 22 capítulos basada en hechos reales: es top 10 en 62 países y es un drama adictivo

Netflix volvió a poner bajo los reflectores una de las historias más impactantes inspiradas en hechos reales. Se trata de El polígamo, una producción que ha experimentado un inesperado resurgimiento entre los usuarios de la plataforma, al punto de ubicarse en el Top 10 de los contenidos más vistos y alcanzar el primer lugar en 11 países, consolidándose como uno de los fenómenos recientes del servicio de streaming.

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La serie reconstruye la vida de un hombre que llevó una doble existencia durante años, ocultando a varias familias y sosteniendo una compleja red de engaños. A medida que avanza la trama, el relato muestra cómo las mentiras comienzan a derrumbarse y dejan al descubierto un entramado de secretos que transforma por completo la vida de quienes confiaban en él.

“Joyce no es solo una influencer muy querida, sino también la imagen del matrimonio perfecto, pero todo se derrumba cuando las aventuras de su esposo desatan un escándalo”, se lee en la sinopsis oficial.

Uno de los aspectos que más ha despertado el interés del público es que la producción está basada en un caso real. Aunque incorpora elementos propios de la ficción para darle mayor ritmo narrativo, la historia toma como punto de partida acontecimientos documentados que generaron un enorme impacto mediático y pusieron sobre la mesa temas como la manipulación emocional, el abuso de confianza y las consecuencias de mantener una identidad oculta durante años.

Con este nuevo impulso en audiencia, la serie confirma que las historias basadas en acontecimientos reales continúan siendo una de las fórmulas más efectivas para captar la atención de los suscriptores de Netflix, especialmente cuando combinan suspenso, drama y un relato que invita a cuestionar hasta dónde puede llegar una persona para sostener una mentira.