La inesperada película de intriga que destronó a los grandes éxitos del año y la puede ver online

Netflix volvió a encontrar uno de sus grandes éxitos inesperados con Los colores del mal: negro, una película que rápidamente se posicionó entre las producciones más vistas de la plataforma y alcanzó el primer lugar en 23 países. El filme polaco logró llamar la atención de los espectadores gracias a una historia cargada de misterio, tensión y elementos propios del thriller criminal.

La miniserie sorpresa de 10 capítulos que conquista Netflix y ya es número 1 en 45 países

La producción está basada en la novela homónima de la escritora polaca Małgorzata Oliwia Sobczak y presenta una trama marcada por una investigación que comienza tras el hallazgo del cuerpo de una joven en una playa. A partir de ese momento, la historia sigue el trabajo de una fiscal y un policía que intentan descubrir la verdad detrás del crimen, mientras aparecen conexiones con secretos del pasado y conflictos familiares.

“La desaparición de un niño en un apacible pueblo lleva a un fiscal recién llegado a desenterrar secretos ligados a un viejo caso de personas desaparecidas”, se lee en la sinopsis.

Uno de los aspectos que ha impulsado su popularidad es la manera en que combina el suspenso policial con una atmósfera sombría, donde cada personaje parece esconder información clave. La película no solo se enfoca en resolver el caso, sino que también explora temas relacionados con la culpa, la justicia y las consecuencias de las decisiones humanas.

Dirigida por Adrián Panek, la cinta hace parte de la creciente apuesta de Netflix por contenidos europeos que logran conectar con audiencias internacionales. Su ritmo narrativo, los giros inesperados y la construcción de una historia llena de interrogantes han sido algunos de los factores que mantienen a los espectadores atentos hasta el desenlace.

El éxito de Los colores del mal: negro demuestra nuevamente el interés del público por los thrillers de investigación y las producciones que mezclan crimen, drama y misterio. Con su llegada al top global de Netflix, la película se convirtió en una de las sorpresas recientes del catálogo y en una recomendación para quienes buscan una historia intensa y atrapante.