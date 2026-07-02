El fenómeno de los festivales musicales transmitidos en vivo vía streaming tiene un rey indiscutible, coronado por cuenta de la experiencia tan larga que tiene haciéndolo y perfeccionándolo. Este es Coachella, que transmite en vivo sus presentaciones hace más de 15 años, además, y no es detalle menor, desde YouTube, sin costo adicional o suscripción extra (so pena de aguantar algunos comerciales).

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David Byrne en el Outdoor Theatre del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Vía YouTube esta fantástica presentación se pudo ver en vivo. Foto: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella.

Pero el que haya rey no significa que otros servicios de streaming no quieran quitarle la corona o, al menos, subirse al fenómeno de la música en vivo y ofrecerle experiencias de este tipo a sus suscriptores. De hecho, eso es exactamente lo que está sucediendo.

Pasos atrás, pero entendiendo que los festivales son un fenómeno masivo, no solo presencialmente, donde congregan a cientos de miles de personas a lo largo de (usualmente) tres días, sino por los ojos en pantalla que representan, servicios como Prime Video y ahora Disney+ se suben al fenómeno. El tema es cómo lo hacen, qué tan bien, porque la vara está muy alta.

En abril, vivimos una transmisión asombrosa de Coachella 2026, que en seis canales permitió ver en vivo y en repetición muchos de los shows más impactantes del festival. Entre ellos, la presentación increíble de Nine Inch Noize (mezcla de Nine Inch Nails y el dj Boys Noize) en el Sahara Stage y de artistas icónicos como Devo, Suicidal Tendencies, Iggy Pop y David Byrne.

Nine Inch Noize en el Sahara Stage del Coachella Valley Music and Arts Festival de 2026. Foto: Christina House / Los Angeles Times via Getty Images.

Hace unas semanas, a comienzos de junio, Prime Video compartió su transmisión de Primavera Sound, con conciertos espectaculares y entregados como lo fue el de The Cure. ¿Diferencias sustanciales? A diferencia del de Coachella en YouTube, el feed de Prime Video no se podía pausar o retroceder. Parte de lo genial del feed de YouTube en Coachella es su suprema flexibilidad en ese sentido, pues ofrece repeticiones de lo sucedido hasta que empieza el nuevo día de música.

En últimas, si no puede ver en vivo el concierto, lo puede ver por la mañana. Por eso, sigue siendo el rey. Además, el sonido es nada menos que espectacular. Además, el número de canales es de otro nivel. Coachella tiene muchísimos escenarios y seis de estos tienen transmisión, cada uno con su canal separado. Primavera Sound tenía dos canales abiertos en Prime, no siempre con programación distinta, por lo que se siente que hay mucho aún por pulir...

Robert Smith y The Cure dejaron algo especial en Primavera Sound Barcelona. Foto: Getty Images

¿Qué traerá Disney+ al ruedo? Lo averiguaremos entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, cuando nos traiga Lollapalooza Chicago 2026 a la pantalla.

Chicago, vale anotarlo, es la cuna de este festival que fundó en los años noventa Perry Farrell, cantante de Jane’s Addiction y Porno for Pyros (que estos días anda en terapias para controlar las rabietas que lo llevaron a cancelar giras y pelearse con sus compañeros de banda). Vale anotar que si en Colombia no hay Lolla, como sí sucede en Brasil, Argentina, Chile y otros países, es porque hay Estéreo Picnic.

¿Qué shows emitirá Disney+ en estos días de festival? A pocos días del festival se revelará la parrilla de conciertos emitidos, que saldrán de este cartel tremendo compartido aquí abajo, que incluye shows de Lorde (pasó por el FEP bogotano con gran balance), Smashing Pumpkins (arrasó en el Movistar Arena en 2024) y mucho más.

Lollapalooza Chicago 2026 va del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto. Resta ver qué shows de todos estos serán transmitidos. Foto: Lollapalooza Chicago

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Lorde deja la piel y la vanguardia en su show. Foto: Santiago García / @electro_dynamique

No será la primera transmisión para el servicio de streaming en 2026. En junio, Disney+ llevó a las pantallas el Bonnaroo Music & Arts Festival, que también es icónico y es masivo, y tiene lugar en el estado de Tennessee (por lo cual su perfil musical es algo distinto). En Arcadia no seguimos esa transmisión, así que no les podemos dar el parte de calidad, pero estaremos muy pendientes del venidero Lollapalooza, a finales de julio. Tampoco será la última transmisión del año, pues quedará pendiente la del Austin City Limits Music Festival, del 2 al 4 de octubre.

Según el estudio global “Living for Live 2025” comisionado por Live Nation (conglomerado multinacional que tiene presencia creciente en Colombia, aliado de Disney+ para estas transmisiones), 73 por ciento de los fans dice que escucha más artistas internacionales que antes, mientras que el 85 por ciento coincide en que la música en directo ahora trasciende fronteras y lenguas. Los resultados se basan en una muestra de 42.000 encuestados de 18 a 54 años en 15 países.

Iggy Pop en la carpa Mojave, en el Coachella Valley Music and Arts Festival de 2026, en Indio, California. Si el ídolo no viene a tu país, lo puedes ver por streaming... Foto: Arturo Holmes/Getty Images for Coachella.

“Los festivales de música solían ser experiencias reservadas para las personas que podían estar físicamente allí“, dice Kevin Chernett, responsable de Alianzas en Live Nation. “Ahora se están convirtiendo en momentos globales en directo que los fans quieren vivir juntos en tiempo real, sin importar dónde estén en el mundo. Ampliar esta colaboración con Disney+ y Hulu permite que estos festivales lleguen a los aficionados a la música a una escala completamente diferente”.

Lollapalooza en el Grant Park de Chicago, un festival icónico que ahora podrá vivir en Colombia vía Disney+. Foto: Joshua Applegate / WireImage.

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Además de transmitir en directo los conciertos, Disney+ también ofrece el Live Set, un estudio de contenido donde se realizan entrevistas a artistas y se puede vivir el detrás de cámaras durante cada fin de semana. Resta ver si este será exclusivamente en inglés, como sucede en la transmisión de Primavera Sound de Prime Video y la de Coachella en YouTube. Lo más seguro es que lo sea.