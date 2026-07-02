Como parte de la celebración de 15 años, que cumple en pocas semanas, el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (Fimsac) anunció los conciertos pagos de su venidera edición 2026. La selección de espectáculos reúne a destacadas orquestas, ensambles, coros y solistas nacionales e internacionales, en una programación que exalta la riqueza espiritual, cultural y musical del mundo.

El Fimsac se desarrollará entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, bajo el tema central La Concordia.

El director y violinista español Roberto Gonzáles Monjas liderará a la Orquesta Sinfónica de Galicia (España) y al Coro Nacional del Perú. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / Marco Borggreve

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The Tallis Schollars (Reino Unido). Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

Los conciertos con boletería reunirán a algunos de los artistas y agrupaciones internacionales y nacionales más destacados de esta edición, en escenarios emblemáticos de la ciudad. Interpretarán repertorios que abarcan desde la música antigua y barroca hasta creaciones contemporáneas y músicas espirituales de diversas culturas.

Estos son The Tallis Scholars (Reino Unido), el Dúo Belli & Schmeding (Alemania), el Ensamble Sedda (Mongolia/Irán), el Ensamble Organum (Francia), la Orquesta Sinfónica de Galicia (España), el Coro Nacional del Perú, el Coro Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro de Cámara de Karlovy Vary (República Checa), la Compañía Cuerpo de Indias (de El Colegio del Cuerpo), el Bogotá Piano Trío y El Ensamble Barroco de Bogotá, entre otros.

Ensamble Sedaa (Mongolia), imperdible, como todo en este evento. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

Además de estos conciertos especiales, el Festival desarrollará una amplia agenda de conciertos de acceso libre y actividades académicas, la exposición Rituales del Espíritu que reúne la colección de las obras de arte del Festival, encuentros con artistas y experiencias culturales que fortalecerán el acceso a la música y el intercambio artístico en diferentes localidades de Bogotá.

En sus quince años de trayectoria, el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá se ha consolidado como una plataforma de circulación artística, de diálogo intercultural y promoción del patrimonio, posicionando a Colombia como referente internacional en la programación de música sacra, músicas sagradas, espirituales, contemplativas y meditativas del mundo.

El Festival Internacional de Música Sacra 15 va del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

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Coro Nacional del Perú . Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

Referente en expansión

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá es un encuentro que, desde hace quince años, promueve las diferentes tradiciones espirituales y sagradas del mundo a través de la música. Su programación reúne artistas nacionales e internacionales en escenarios patrimoniales, teatros, auditorios, iglesias y espacios culturales de la ciudad, y hace de Bogotá, en este rubro específico, un destino cultural de alcance internacional. El Fimsac presenta conciertos, actividades académicas, performances, exposiciones y recorridos turísticos.

Vale anotar que el fenómeno nace en Bogotá, pero viene expandiendo su alcance. A finales del año pasado, entre el 15 de noviembre y 20 de diciembre, la cuarta gira nacional del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá recorrió seis departamentos con 20 actividades entre conciertos, charlas y visitas guiadas.

Marianna Piotrowska, la directora que le ha dado alas y alma al FIMSAC. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

*Los conciertos con boletería ya se encuentran disponibles a través de TuBoleta, donde también puede consultar la programación, los escenarios, las fechas y las localidades para cada espectáculo.