Disney confirma ‘Coco 2’: fecha de estreno, primeras imágenes y los detalles revelados en la D23

Durante la convención D23 en Anaheim, California, The Walt Disney Company y Pixar Animation Studios hicieron oficial el desarrollo de Coco 2, la secuela del aclamado largometraje de 2017 inspirado en la festividad mexicana del Día de los Muertos.

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La producción está programada para llegar a las salas de cine en noviembre de 2029, ampliando el universo narrativo de la familia Rivera.

El anuncio fue encabezado por el actor Benjamin Bratt, quien prestó su voz al personaje de Ernesto de la Cruz en la entrega original y confirmó su participación en esta nueva entrega.

Durante la presentación ante los asistentes al evento, se expusieron los primeros bocetos conceptuales de la película, en los que se observa a un Miguel en etapa adolescente que conserva su pasión por la música y lleva consigo su tradicional guitarra.

De acuerdo con lo revelado en la convención, la trama de Coco 2 continuará explorando la transición del protagonista hacia la juventud y su determinación por consolidar una carrera musical profesional, un camino que volverá a enfrentar ciertos matices y resistencias en su entorno familiar.

A la par del crecimiento de Miguel, las informaciones difundidas señalan la reaparición de Ernesto de la Cruz. Según las declaraciones citadas durante la jornada, el personaje retornará dentro del plano del Mundo de los Muertos para hacer frente a las consecuencias del revelado de su verdadero pasado en la primera película, abriendo un conflicto centrado en la memoria, el legado artístico y las dinámicas entre la admiración popular y la verdad histórica.

La producción mantendrá la base del equipo de realización de la obra original. La dirección continuará a cargo de Lee Unkrich y Adrian Molina, mientras que Mark Nielsen asumirá nuevamente el rol de productor.

Estrenada en noviembre de 2017, la primera entrega de Coco se convirtió en un fenómeno comercial y crítico a nivel mundial, recaudando más de 800 millones de dólares en taquilla global.

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La película obtuvo dos Premios Óscar en la 90.ª edición de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, correspondientes a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema Recuérdame, compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

El impacto cultural de la cinta trascendió las pantallas por su representación de las tradiciones latinoamericanas y la preservación del patrimonio inmaterial en México, un antecedente que sitúa a esta secuela como uno de los proyectos de mayor perfil en la agenda a largo plazo de los estudios Pixar.