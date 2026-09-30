El regreso más visto de Netflix: la producción de acción y humor negro que vuelve a adueñarse de las tendencias globales

La esperada segunda temporada de ‘The Gentlemen’ ya se encuentra disponible en Netflix, marcando el retorno de la elegante y convulsa historia criminal ideada por el director británico Guy Ritchie.

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Liderada nuevamente por Theo James y Kaya Scodelario, la producción ha logrado mantener su presencia dentro del top 10 global de las series más vistas del catálogo, consolidando un importante nicho de seguidores desde su debut original.

Esta nueva entrega sitúa la acción un año después de los acontecimientos presentados en la primera temporada.

La trama retoma la alianza estratégica entre Eddie Horniman (interpretado por Theo James) y Susie Glass (Kaya Scodelario), quienes continúan gestionando y expandiendo las operaciones dentro del imperio criminal internacional encabezado por Bobby Glass (Ray Winstone).

Sin embargo, la expansión de los negocios trae consigo nuevos dilemas y tensiones. A medida que la organización suma poder en el territorio europeo, las decisiones del patriarca Bobby se vuelven cada vez más erráticas e impredecibles.

Frente a este panorama, Eddie y Susie se ven obligados a evaluar si deben tomar el control directo de la estructura o arriesgarse a perder el dominio del negocio que han consolidado.

El universo de ‘The Gentlemen’ dio su primer paso en el formato televisivo tras la adaptación de la película homónima de 2019.

Tras su llegada a la pantalla de Netflix en marzo de 2024, la primera temporada alcanzó una notable figuración internacional, posicionándose en el Top 10 de más de 90 países y liderando el ranking en 75 de ellos.

Entre 2023 y 2025, la franquicia acumuló un estimado de 100 millones de visualizaciones globales. Para este segundo ciclo, los datos de apertura registraron 6,7 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, comparados con los 12,2 millones reportados en el inicio de la entrega precedente.

En cuanto a la recepción de la crítica especializada, los portales de medición como Rotten Tomatoes registran una valoración positiva del 81 % para este nuevo bloque de episodios, superando el 75 % obtenido por la primera temporada, lo que ratifica la solidez narrativa y el interés técnico en la dirección.

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La plataforma confirmó de manera anticipada la renovación para una tercera temporada, lo que garantiza la continuidad de la saga familiar y de negocios de la aristocracia británica.

Con un elenco complementado por figuras como Daniel Ings, Joely Richardson y Vinnie Jones, ‘The Gentlemen’ se ratifica como una de las apuestas de ficción británica más destacadas en el catálogo actual de Netflix.