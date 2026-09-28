La serie turca de Netflix que arrasa en Colombia: es número 1 en 3 países y sigue escalando en lo más visto

Las series turcas siguen despertando el interés de los usuarios de Netflix, que encuentran en estas producciones historias marcadas por las intrigas, las relaciones personales y los giros inesperados. Una de las más recientes en llamar la atención es Te conozco, título que se incorporó a la plataforma el pasado 17 de septiembre y que ha conseguido destacarse entre las preferencias del público.

Netflix sorprendió con serie que escaló al top 1 de lo más visto en 16 países: suma más de 12 millones de vistas y tiene 8 capítulos

Su acogida se ha reflejado en las clasificaciones de audiencia. De acuerdo con cifras de FlixPatrol citadas por Tomatazos, la producción logró posicionarse como la más vista en tres países y alcanzó el segundo puesto en el listado mundial de series de Netflix.

“Atrapada entre la maternidad y su carrera como pintora, Funda se siente aliviada de contar con ayuda. Pero la nueva niñera, envuelta en secretos, podría no ser lo que aparenta”, se lee en la sinopsis de la plataforma.

¿Cuál es la historia de Te conozco, la serie que está dando de qué hablar en Netflix?

La trama presenta a Funda, una pintora que decidió poner en pausa su trayectoria profesional para concentrarse en el cuidado de Mavi, su pequeña hija. Sin embargo, cuando considera que ha llegado el momento de retomar sus proyectos artísticos, busca a alguien que pueda acompañarla en las tareas relacionadas con la crianza.

Así llega Nazlı a su hogar. La joven consigue integrarse a la dinámica familiar y proyecta una imagen de responsabilidad y cercanía que hace que Funda se sienta tranquila con su contratación. Lo que inicialmente parece una solución para recuperar su independencia profesional termina convirtiéndose en el comienzo de una complicada situación.

La protagonista descubre que Nazlı no es una desconocida para su esposo, İlker, pues ambos estuvieron involucrados sentimentalmente en el pasado. Esta revelación despierta una serie de interrogantes sobre los verdaderos motivos de la joven para acercarse a la familia y pone en riesgo la estabilidad del matrimonio.

Con Elçin Sangu, Melis Sezen y Ozan Dolunay en su elenco principal, la ficción desarrolla su historia a lo largo de ocho capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno.

Aunque su combinación de drama y suspenso ha despertado el interés de los espectadores, hasta el momento Netflix no ha anunciado oficialmente una segunda temporada.