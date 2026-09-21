Estrenos de Netflix este 22 de septiembre: integrante de BTS protagoniza una de las novedades

Netflix continúa renovando su catálogo con producciones de distintos géneros y este 22 de septiembre incorpora nuevas opciones para sus suscriptores. Entre las novedades se encuentra una producción que combina entretenimiento y situaciones inesperadas con la participación de Jin, integrante de BTS, quien hace parte del elenco de una de las propuestas que llegan a la plataforma.

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‘Academia Minerva’

Una de las producciones que se suma al catálogo es Academia Minerva, una historia ambientada en la Escuela Militar Minerva, donde los estudiantes deben enfrentarse a la disciplina, las rivalidades y las presiones familiares.

En medio de ese lugar, uno de los jóvenes comienza a investigar la desaparición de su amigo, una situación que pone en marcha una trama marcada por los interrogantes y los conflictos que se desarrollan dentro de la institución.

‘Nimesh Patel: Buy The Dip’

Los amantes de la comedia también encontrarán una nueva opción con Nimesh Patel: Buy The Dip, un especial en el que el comediante aborda diferentes situaciones desde el humor.

Entre los temas sobre los que bromea se encuentran los cuentos infantiles relacionados con conspiraciones, las elevadas cuentas hospitalarias y las particulares conversaciones que surgen dentro de su familia de la India.

‘El bizarro hostal de Kian84’

Otra de las novedades es El bizarro hostal de Kian84, una producción centrada en la idea de crear un hostal fuera de lo común.

Para poner en marcha este proyecto, cuenta con la ayuda de algunas figuras conocidas y convierte la estadía de sus huéspedes en una serie de experiencias tan encantadoras como caóticas.

Uno de los atractivos de esta producción es la participación de Jin, integrante de BTS, quien se suma a Kian84 y a Ji Ye-eun como parte del personal del peculiar hostal.

Sin embargo, los planes cambian cuando un tifón llega al lugar. Ante esta situación, el equipo debe recurrir a un plan B para continuar con las actividades y afrontar las circunstancias inesperadas.