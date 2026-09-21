HBO Max paraliza con cruda serie que ocupa el top 10 de lo más visto: tiene seis capítulos y está inspirada en un caso real

Una producción argentina que lleva a la pantalla una historia de abusos y sometimiento dentro de una comunidad religiosa se ha convertido en una de las opciones que despiertan interés entre los usuarios de HBO Max. Se trata de Cautiva, miniserie de seis capítulos que llegó al catálogo de la plataforma el pasado 19 de septiembre y que actualmente figura entre los contenidos más vistos.

La serie de Netflix que paralizó con casi 4 millones de vistas: es un thriller y está en el top 10 de 58 países

La historia gira alrededor de Clara, una joven de 18 años que decide ingresar a un convento con la intención de desarrollar su vocación religiosa. Lo que inicialmente parecía ser el comienzo de una nueva etapa termina convirtiéndose en una experiencia marcada por el aislamiento y diferentes formas de violencia.

Dentro del lugar, la joven queda bajo las órdenes de Cecilia, la madre superiora interpretada por Lorena Vega. La situación se prolonga durante años, hasta que Clara consigue abandonar el convento después de 15 años. A partir de ese momento, comienza otro proceso: enfrentar las consecuencias de lo vivido y buscar justicia por los hechos que sufrió.

Uno de los aspectos que ha generado mayor interés alrededor de la ficción es que su historia toma elementos de un caso ocurrido en Argentina. El referente real se remonta a 2016, cuando salieron a la luz denuncias de religiosas de un monasterio de Carmelitas Descalzas ubicado en Nogoyá, Entre Ríos. Las acusaciones dieron paso a una investigación y posteriormente a un allanamiento en el lugar.

El proceso judicial terminó con una condena contra Luisa Ester Toledo, quien se desempeñaba como superiora del convento. La mujer recibió una pena de tres años de prisión por privación ilegítima de la libertad, caso que sirvió como punto de partida para la ficción.

Cautiva fue dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart y cuenta también con las actuaciones de Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois y Justina Bustos. Su presencia en el Top 10 de HBO Max la ha convertido en una de las producciones argentinas que actualmente concentra la atención de los espectadores.