No se los pierda: ‘Stranger Things’ y otros estrenos que llegan hoy a Netflix

Netflix continúa renovando su catálogo y este jueves 17 de septiembre suma nuevos contenidos para los usuarios de la plataforma. Entre las novedades se encuentra una producción relacionada con el universo de Stranger Things, una de las franquicias más reconocidas del servicio de streaming, además de otras películas y series que llegan para ampliar las opciones disponibles.

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Los estrenos están dirigidos a distintos públicos y géneros, por lo que quienes buscan qué ver este jueves encontrarán varias alternativas dentro del catálogo.

A continuación, conozca las producciones que llegan hoy a Netflix y revise cuáles ya están disponibles para comenzar a ver:

Los solucionadores

Un exgánster que atraviesa una etapa de decadencia encuentra una inesperada oportunidad al asociarse con el elegante hijo de un político. Juntos ponen en marcha un negocio clandestino dedicado a eliminar o mantener bajo control los secretos comprometedores de clientes poderosos, sin importar de qué lado de la ley se encuentren.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden

En plena época victoriana, Lizzie Borden vive atrapada en un hogar marcado por la crueldad y los conflictos familiares. En medio de esta difícil situación, toma una decisión extrema que termina con el asesinato de sus padres, a quienes ataca brutalmente con un hacha.

Stranger Things: Relatos del 85

En el invierno de 1985, Hawkins vuelve a convertirse en el escenario de nuevos acontecimientos inexplicables. Mientras el pequeño pueblo continúa guardando numerosos secretos, un grupo de jóvenes deberá enfrentarse a nuevos misterios y situaciones cada vez más extrañas.

Te conozco

Funda intenta encontrar un equilibrio entre su vida como madre y su trabajo como pintora, mientras lidia con las exigencias de ambas responsabilidades. La llegada de una nueva niñera parece ser una solución para aliviar parte de esa carga y permitirle concentrarse en su carrera.

Belleza plástica

Una talentosa cirujana especializada en emergencias termina dando un giro inesperado a su carrera al incursionar en el mundo de la cirugía plástica. Allí se encuentra con una reconocida doctora que atiende a importantes celebridades y con quien mantiene varios enfrentamientos.