Dónde ver ‘Colombia: fábrica de niños trans’, el documental del director Samuel Adrián, quien fue arrestado en Bogotá

El documental Colombia: fábrica de niños trans, dirigido por Samuel Adrián, ha generado polémica por el contenido que aborda y por la postura que plantea frente a los tratamientos relacionados con la identidad de género en menores de edad.

¿Quién es Samuel Adrián, el director de ‘Colombia: fábrica de niños trans’ que fue arrestado en Bogotá?

La producción se convirtió en tema de discusión también por las dificultades que ha enfrentado su director. Samuel Adrián fue arrestado en Bogotá, un hecho que llamó la atención alrededor del documental y de las circunstancias en las que se desarrolló su proyecto audiovisual.

La producción presenta testimonios y plantea cuestionamientos sobre la manera en que se aborda la identidad de género durante la infancia y la adolescencia. Su contenido ha provocado reacciones encontradas, especialmente por el enfoque utilizado para abordar un tema que genera debate en distintos sectores de la sociedad.

Samuel Adrián, creador de contenido del documental 'Colombia, fábrica de niños trans'. Foto: Instagram @somosfundamento / Montaje SEMANA

Tras las dificultades legales que ha enfrentado el proyecto, el propio documental incluye una advertencia sobre los cambios realizados en su contenido. Allí se explica que la producción fue modificada y que la versión que actualmente puede ser consultada no corresponde necesariamente a la edición definitiva.

“Debido a presiones legales y persecución judicial, el documental ha sido modificado. Sin embargo, esta versión no es el final”, se lee en el mensaje que aparece al inicio del material.

La advertencia también señala que el proyecto continuará mientras sus realizadores mantienen su postura frente al tema que aborda la producción.

Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la captura del director Samuel Adrián: le hizo un importante llamado al Congreso

¿Dónde está disponible ‘Colombia: fábrica de niños trans’?

El documental Colombia: fábrica de niños trans se encuentra disponible en YouTube, donde los usuarios pueden acceder a la versión que actualmente publicaron sus realizadores.

En el mensaje que acompaña la producción se lee: “Este documental no estará realmente terminado hasta que ni un solo niño en América Latina sea blanco de la agenda ideológica de género”.

Finalmente, los realizadores aseguran que la versión disponible representa una parte de un proyecto que todavía continúa. “Lo que estás por ver es solo un paso más en una lucha que continúa”, concluye la advertencia.