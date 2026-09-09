Ester Expósito regresa a Prime Video con ‘Marfil’: de qué trata la esperada adaptación de Mercedes Ron

La plataforma de streaming Prime Video suma una nueva producción a su catálogo de adaptaciones juveniles con el lanzamiento de Enfrentados: Marfil, largometraje basado en la obra homónima de la escritora hispanoargentina Mercedes Ron.

‘Avengers: Endgame’ regresa a los cines en 2026. Las nuevas escenas revelan pistas sobre ‘Doomsday’

La película, que llega al catálogo global este miércoles 9 de septiembre con disponibilidad en más de 240 países y territorios, busca dar continuidad al éxito de audiencia registrado por anteriores producciones de la autora en el formato audiovisual.

La historia sigue a Marfil Cortés, una joven de 20 años residente en Nueva York cuyo entorno cambia de manera drástica tras sufrir un secuestro. Ante la situación, su padre, un empresario de alto nivel, decide contratar a un guardaespaldas privado para su custodia permanente.

La narrativa articula elementos de intriga, desarrollo personal y conflicto romántico a medida que la protagonista enfrenta eventos que transforman su percepción del entorno.

El reparto principal está encabezado por la actriz española Ester Expósito en el rol de Marfil, mientras que el actor hispanofrancés Hugo Diego García interpreta a Sebastian Moore, el guardaespaldas.

El elenco se complementa con las actuaciones de Pablo Molinero, Zoe Bonafonte, Lluís Homar y Joaquín Ferreira. La dirección estuvo a cargo de Óscar Pedraza —con experiencia previa en producciones como Patria y Sky Rojo—, sobre un guion desarrollado por Sofía Cuenca, bajo la producción ejecutiva de Álex de la Iglesia y Carolina Bang a través de la productora Pokeepsie Films.

En declaraciones sobre el proceso de traslación de la obra al formato cinematográfico, Mercedes Ron destacó el nivel de colaboración mantenido con el equipo de producción. De acuerdo con la autora, su participación en el proyecto incluyó el seguimiento de etapas clave del rodaje y la aportación de comentarios sobre la representación visual de los espacios e historias que concibió en sus libros.

Según explicó Ron, la experiencia de presenciar la caracterización de los personajes y la recreación de los escenarios en locaciones distribuidas entre Madrid y Nueva York supuso un hito relevante en la evolución de su trabajo.

Asimismo, la escritora señaló que la producción logró plasmar secuencias de alta fidelidad respecto al texto original, mencionando específicamente escenas clave del desarrollo de la relación entre los protagonistas y la ambientación de los espacios principales.

No obstante, la autora también matizó las diferencias conceptuales entre la experiencia de lectura y el consumo audiovisual.

Desde su perspectiva, mientras que la literatura permite una interpretación individual por parte del lector, el cine ofrece una visión mediada por el trabajo de directores, guionistas y actores, motivo por el cual sostiene su recomendación de abordar las obras en su formato impreso original de manera previa a la visualización de sus adaptaciones.

El lanzamiento de Enfrentados: Marfil se enmarca dentro de un acuerdo estratégico de largo alcance entre la escritora y la plataforma de streaming denominada House of Ron.

La comedia de espías de Henry Cavill que cobra fuerza en Netflix con un elenco de lujo con estrellas de ‘Harry Potter’

Este marco de colaboración prevé el desarrollo de hasta 10 adaptaciones audiovisuales basadas en los diversos títulos de la autora, incluyendo la trilogía Culpables y la saga Dímelo.

El proyecto de Enfrentados fue concebido desde sus etapas iniciales para abarcar la totalidad de la biología literaria.

La segunda entrega, que llevará por título Enfrentados: Ébano completará el arco narrativo iniciado en este primer filme, abordando dinámicas de mayor complejidad temática en la evolución de sus personajes.