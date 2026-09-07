El actor británico Robert Pattinson sacudió este sábado la Mostra de Venecia con el filme Primetime, sobre un polémico presentador que creó un programa de televisión donde intentaba cazar pederastas. El filme, que compite por el León de Oro, levantó revuelo hace unos días cuando se desvelaron las primeras imágenes.

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Primetime está basada en la controvertida emisión de telerrealidad de NBC To catch a predator, emitida entre 2004 y 2007, en la que el presentador Chris Hansen atraía a pederastas a falsas citas con menores, para desenmascararlos frente a las cámaras de televisión.

“Desde el principio estuve muy apegado a este proyecto y a todas las personas involucradas en él”, dijo este sábado a la prensa el conocido actor de 40 años, junto al director Lance Oppenheim, de quien es la ópera prima.

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El intérprete, también productor de la película, aseguró que el papel fue un desafío para él, ya que el rodaje tuvo lugar justo antes de que empezara a filmar La odisea, de Christopher Nolan.

“Me resultó muy difícil el acento”, precisó, bromeando. “Sin duda oigo un poco de Chris Hansen en La odisea cuando la veo”. Cuando se difundió el tráiler de la película hace unos días, el propio Chris Hansen elogió la interpretación de Pattinson.

“Está claro que ha estado practicando para imitarme, y aunque creo que es demasiado dramático, pienso que la imitación es bastante buena”, dijo Hansen recientemente en el programa estadounidense Entertainment Tonight. El presentador no descartó sin embargo emprender acciones legales contra la producción, por mostrarlo de una forma bastante negativa.

El intérprete, también productor de la película, aseguró que el papel fue un desafío para él, ya que el rodaje tuvo lugar justo antes de que empezara a filmar 'La odisea', de Christopher Nolan. Foto: UIP / Universal Pictures / A.P.I.

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El elenco de Primetime cuenta también con la cantante estadounidense Phoebe Bridgers, que interpreta a la esposa de Hansen, en lo que supone el debut en el cine de la artista folk. “Estaba tan relajada, me quedé muy impresionado. Captó totalmente el tono” del personaje, dijo Pattinson de esta primera aparición.

Pattinson, en cambio, cuenta ya con una larga carrera desde que saltó a la fama en la saga Crepúsculo y se ha convertido en una de las estrellas más rentables de Hollywood, con películas este año que incluyen el blockbuster de Nolan, El drama, una cinta de Kristoffer Borgli que protagoniza junto a Zendaya; o la tercera entrega de Dune, dirigida por Denis Villeneuve, que se estrenará en diciembre.