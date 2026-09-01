‘Terminator 2’, una de las mejores secuelas de la historia, vuelve a la pantalla grande y en 3D

Treinta y cinco años después de cambiar para siempre la historia del cine de acción y ciencia ficción, Terminator 2: El juicio final (Terminator 2: Judgment Day), cariñosamente conocida como T2, ya tiene activa su preventa de boletas para que los fanáticos puedan asegurar su lugar y volver a disfrutar en pantalla grande una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Una cuyos temas, tristemente, solo se han confirmado con los años.

La obra maestra de James Cameron llegará a los cines de Colombia el próximo 3 de septiembre, en una espectacular remasterización en 4K y, por primera vez, en formato 3D, además de experiencias premium como 4DX y D-BOX. Foto: @cinetopiacolombia/@noujau_sound

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Los personajes de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong, del mismo lado de la persecución. Foto: @cinetopiacolombia/@noujau_sound

La obra maestra de James Cameron (quien con Aliens, en 1986, siguiéndole el paso a Ridley Scott, se había demostrado un maestro de la secuela) llegará a los cines de Colombia el próximo 3 de septiembre. En este caso se siguió al paso a sí mismo, pues estrenó la primera parte en 1984. Muchos aseguran que la primera es aún mejor, pero nos conformamos con asegurar que ambas son geniales.

El asunto es que T2 no solo regresa, lo hace con todos los juguetes de nuestra modernidad: esto quiere decir que se proyectará en una espectacular remasterización en 4K y, por primera vez, en formato 3D. Y no es todo, también ofrecerá experiencias premium como 4DX y D-BOX.

La remasterización en 4K permitirá apreciar cada detalle de su fotografía y sonido, mientras que el formato 3D, disponible por primera vez en cines, y las experiencias premium llevarán algunas de sus escenas más icónicas a un nuevo nivel de inmersión.

La dinámica entre el joven John Connor y el T-800 enviado para protegerlo es el corazón del filme. Foto: @cinetopiacolombia/@noujau_sound

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Los efectos visuales fueron muy bien logrados y obviamente ganaron premio Óscar en 1992. Y si recuerda la banda sonora, sabe que su impacto en salas será impresionante. Foto: @cinetopiacolombia/@noujau_sound

Estrenada originalmente en 1991, Terminator 2: El juicio final redefinió el cine de acción gracias a su innovación tecnológica, sus inolvidables secuencias de acción y una historia que continúa vigente más de tres décadas después. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong, T2 se convirtió en un fenómeno cultural y en un referente imprescindible de la ciencia ficción.

Ganadora de cuatro Premios Óscar, la cinta marcó un antes y un después en la industria cinematográfica, especialmente por sus revolucionarios efectos visuales y por la creación de uno de los villanos más memorables de la historia: el implacable T-1000 (protagonizado con brutal estoicismo por Robert Patrick, a quien se le vio resurgir con un gran rol en la serie Peacemaker de DC Studios y HBO Max).

La persecución en motocicleta, la huida por el canal de Los Ángeles y el enfrentamiento final regresarán a la pantalla grande para celebrar 35 años de una película que continúa conquistando nuevas generaciones.

El hombre que dio poder a esta inteligencia artificial, arrepentido por lo que sus desarrollos causan en el futuro. Foto: @cinetopiacolombia/@noujau_sound

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La preventa ya está activa, así que los fanáticos ya pueden adquirir desde ahora sus boletas y prepararse para volver al futuro con uno de los mayores clásicos del cine de acción.

Así pues, no lo olvide: desde el próximo 3 de septiembre, usted (que la disfrutó como el evento imperdible que fue en los tempranos noventas) y una nueva generación tendrán la oportunidad de descubrir y redescubrir juntos por qué Terminator 2: El juicio final ocupa un lugar privilegiado entre las mejores películas de todos los tiempos.

Sarah Connor, tildada de loca por muchos, siempre tuvo la razón y nunca evitó el combate. Foto: @cinetopiacolombia/@noujau_sound

Treinta y cinco años después, el T-800 está de vuelta. Y, diciendo una vez más “I’m back”, nos recuerda que algunas películas no solo sobreviven al paso del tiempo: se vuelven eternas.

En este caso, se hace pertinente anotar que esta visionaria producción solo ha ganado prestigio entre más relevantes se hacen sus temas en el tiempo presente. O acaso, ¿cómo se viene librando la guerra de drones?, ¿qué tan avanzado está el desarrollo de robots?