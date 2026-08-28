‘Llueve sobre Babel’: la película ‘queer’ que llevará a Colombia a la carrera por el Óscar 2027

Colombia ya tiene película para emprender el camino hacia los Óscar 2027. Llueve sobre Babel, la ópera prima de la cineasta colombo-española Gala del Sol, fue seleccionada por la Academia Colombiana de Cine para representar al país en la carrera por una nominación a Mejor Película Internacional en la edición número 99 de los premios de la Academia de Hollywood.

La decisión abre una nueva etapa para una producción que, antes de llegar a esta competencia, ya había construido un amplio recorrido por festivales y acumulado reconocimientos en distintos países.

‘Llueve sobre Babel’, ‘El juego de la vida’, ‘Lejos, Aquí’, ‘La marcha del hambre’ y ‘El perfecto culpable’

La selección, anunciada a finales de agosto de 2026, convierte a la película en la carta colombiana para una de las categorías internacionales más importantes de los Óscar. Sin embargo, el paso no equivale todavía a una nominación. Llueve sobre Babel deberá atravesar el proceso de selección de la Academia de Hollywood y competir con las películas escogidas por otros países antes de conocer si logra integrar la lista definitiva de nominadas.

Una mirada caleña al infierno de Dante

Escrita y dirigida por Gala del Sol, la película propone una aproximación singular al Infierno de Dante Alighieri. La historia transcurre en una Cali transformada en un universo retrofuturista, tropical y punk, donde un bar llamado Babel funciona como una especie de purgatorio. Allí, vivos y muertos se encuentran bajo la presencia de la Flaca, una representación de la muerte con quien las almas pueden negociar y apostar años de sus vidas.

La película sigue a un grupo de personajes que llegan a ese espacio cargados de conflictos, deseos y cuentas pendientes. Entre ellos están Dante, quien emprende un viaje relacionado con su memoria y su destino; Monet, un fantasma que intenta regresar a su cuerpo; y Jacob, un joven que se enfrenta a las expectativas de una familia religiosa mientras se prepara para convertirse en drag queen.

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También aparecen Uma, quien busca salvar a su hija, y otros habitantes de ese particular inframundo caleño. El resultado es una historia coral en la que la muerte, el amor, la identidad, la redención y la posibilidad de una segunda oportunidad se cruzan con elementos de fantasía y comedia negra.

La propuesta de Del Sol se aparta de una representación convencional de Cali. En lugar de reproducir una postal reconocible de la ciudad, la directora construye una versión imaginada, cargada de elementos tropicales, futuristas y punk. Esa apuesta estética es precisamente uno de los rasgos que ha distinguido a la película durante su recorrido internacional.

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De Sundance al mundo

Antes de convertirse en la representante colombiana rumbo a los Óscar, Llueve sobre Babel ya había recorrido una ruta internacional considerable. Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Cine de Sundance de 2025, uno de los principales escenarios para el cine independiente; posteriormente, llegó al Festival Internacional de Cine de Róterdam.

La película también pasó por eventos como el Festival de Málaga, el Festival de Cine de Miami, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Bogotá International Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el San Francisco International Film Festival y el Miami Film Festival. De acuerdo con información divulgada por Proimágenes Colombia, el largometraje acumuló una presencia en numerosos festivales internacionales desde su estreno.

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Ese recorrido comenzó incluso antes de su estreno mundial. En 2024, el proyecto obtuvo el reconocimiento Film Screenings en el Bogotá Audiovisual Market (BAM), en una etapa en la que todavía se encontraba en posproducción.

La película llegó además a las salas colombianas el 16 de abril de 2026, después de haber conseguido atención internacional y una cadena de reconocimientos que contribuyeron a consolidar su perfil dentro del cine independiente.

La lista de reconocimientos obtenidos por Llueve sobre Babel es extensa. Entre ellos aparecen el Gran Premio del Jurado en el Las Palmas Gran Canaria Film Festival, el reconocimiento a Mejor Película Internacional en Inside Out Toronto, el premio a Mejor Película Internacional de los Pride Awards NYC y el galardón a Mejor Película Narrativa en ImageOut Rochester.

También recibió el Premio del Jurado a Mejor Película en el Out Film Connecticut LGBT Film Festival, así como reconocimientos en Sundance. En Europa obtuvo, entre otros, el Premio Sebastiane Latino en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Golden Gate Award en la competencia de cine latino del San Francisco International Film Festival.

A estos reconocimientos se suman el Jordan Ressler First Feature Award del Miami Film Festival, el Premio Maguey a Mejor Película del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, un reconocimiento en la sección Zonazine del Festival de Málaga y el premio del público en el Sofia Pride Film Festival.

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La producción también obtuvo distinciones en el Outshine Film Festival de Miami, el Riviera International Film Festival, el Golden Horse Film Festival de Taipéi, el BIFFF de Bruselas y el Kosmorama Trondheim International Film Festival, donde recibió el premio a Mejor Nuevo Director.

La carrera por los Óscar apenas comienza y el siguiente momento decisivo será la publicación de la lista corta, prevista por la Academia para el 15 de diciembre de 2026. Después vendrá el anuncio de las nominaciones, programado para el 21 de enero de 2027.

La respuesta definitiva llegará el 14 de marzo de 2027, fecha en la que se celebrará la edición 99 de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood.