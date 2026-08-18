Cine Colombia entrega alimentos y apoya logística de ayuda tras terremoto

Cine Colombia informó este martes que inició una primera fase de apoyo humanitario para atender a las comunidades afectadas por el terremoto registrado en diferentes regiones de Colombia. La compañía señaló que las acciones incluyen la entrega de alimentos y apoyo logístico para el traslado de elementos destinados a la atención de la emergencia.

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En articulación con la Fundación Santo Domingo y la Oficina de la primera dama de la Nación, durante el pasado fin de semana fueron entregados alimentos a los centros de acopio habilitados en el marco de la campaña “Colombia, Un Solo Corazón”.

Terremoto en Colombia Foto: Raúl Palacios

Las ciudades priorizadas para esta primera entrega fueron Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Cali, de acuerdo con las necesidades identificadas por los equipos encargados de coordinar la respuesta a la emergencia.

Según el comunicado, los alimentos fueron puestos a disposición del personal de apoyo, los equipos de rescate, los albergues y las comunidades afectadas.

La compañía también informó que el equipo de la Ruta 90 se sumó a las labores logísticas. El grupo está conformado por un camión con capacidad para 12 toneladas y tres operarios, quienes apoyan el transporte de elementos dentro de Bogotá hacia diferentes puntos de acopio.

Además, este equipo hará parte de la caravana solidaria “Colombia, Un Solo Corazón”, liderada por la Oficina de la Primera Dama de la Nación, que partirá de Bogotá con destino a Pereira para apoyar la distribución de ayudas.

Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia, señaló: “Estamos con Colombia. En momentos como este, la solidaridad se convierte en una responsabilidad compartida y nos convoca a actuar con sentido de país”.

Cine Colombia entregó detalles de las ayudas entregadas. Foto: Alexandra Ruiz

La empresa indicó que durante los próximos días continuará coordinando acciones con la Fundación Santo Domingo para identificar nuevas necesidades de apoyo y contribuir al traslado de las ayudas hacia las comunidades afectadas.

Las actividades anunciadas hacen parte de la respuesta articulada entre entidades y organizaciones que participan en la atención de la emergencia y en la distribución de asistencia a las zonas que requieren apoyo.