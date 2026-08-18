Reúnen 36 toneladas de ayudas para perros y gatos afectados por el terremoto en Colombia

Una campaña de ayuda para perros y gatos afectados por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto logró reunir 36 toneladas de alimentos e insumos, informó este martes 18 de agosto una alianza integrada por Latam Airlines Colombia, Gabrica S. A. S., el Instituto de Protección Animal, Corferias-Expopet y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.

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La iniciativa permitió coordinar la donación, convocatoria, recolección y movilización de los elementos destinados a animales afectados por la emergencia. Del total reunido, 20 toneladas fueron aportadas directamente por Gabrica S. A. S.

Latam Airlines Colombia participó mediante su programa Avión Solidario, con el que puso a disposición su conectividad y capacidad de transporte para apoyar el traslado de las ayudas. María Lara, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía, señaló que la campaña evidenció la importancia del trabajo conjunto durante una emergencia.

“Esta respuesta mostró que, ante una emergencia, la articulación entre organizaciones con capacidades distintas puede generar un impacto mayor”, afirmó Lara.

Terremoto en Colombia Foto: Raúl Palacios

Por su parte, Gabrica informó que, además de la donación de 20 toneladas, dispuso recursos y voluntarios para apoyar la atención de las necesidades de los animales afectados.

“Por eso, hemos dispuesto nuestros recursos, voluntarios y aliados en territorio para llegar con alimentos e insumos de nuestras diferentes marcas y aportar a quienes más lo necesitan”, afirmó Viviana Tamayo, gerente Corporativa de Responsabilidad Social Empresarial de Gabrica.

Entre los elementos recolectados se encuentran alimentos concentrados y húmedos para perros y gatos, arena para gatos, guacales, collares, correas, bozales y platos.

También fueron recibidos medicamentos veterinarios, insumos de curación y primeros auxilios, además de elementos para fluidoterapia y canalización.

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El Instituto de Protección Animal participó en la coordinación de la recolección y movilización de los productos. Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, explicó que la siguiente etapa será distribuir las ayudas entre los animales que requieren atención en las zonas afectadas.

“Ahora empieza la coordinación para que las ayudas lleguen a los animales más necesitados a través de fundaciones, animalistas y redes en las diversas regiones”, señaló.

La campaña logró reunir 36 toneladas en alimentos. Foto: Getty Images

Corferias-Expopet apoyó la convocatoria y recepción de las donaciones, mientras que la Cruz Roja Colombiana hizo parte de la articulación entre las organizaciones participantes.

Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet, indicó que la campaña permitió sumar capacidades de empresas, organizaciones y ciudadanía para responder a las necesidades de los animales afectados.