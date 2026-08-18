Aumentan las donaciones empresariales para atender la emergencia tras el terremoto

La solidaridad ha sido la nota predominante tras el terremoto del 10 de agosto y es una acción que traspasa a todo el país y a todos los estratos socioeconómicos. Desde luego, los empresarios no han sido ajenos a esta situación y desde las primeras horas tras la tragedia muchos han anunciado sus donaciones.

Nombres como Arturo Calle, David Vélez o la familia Gilinski han anunciado generosos aportes que han sido reconocidos desde la Presidencia de la República. Justamente, el más reciente compromiso monetario fue anunciado por el mismo Abelardo De La Espriella, quien usó su cuenta para agradecer a un donante que quiere permanecer anónimo.

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“Una empresa muy importante y de gran trayectoria nacional acaba de donar $100.000 millones para ayudar a nuestros compatriotas afectados por esta tragedia. Por solicitud expresa de sus directivos, mantendré en reserva el nombre de la compañía”, aseguró el mandatario.

Además de agradecer por el relevante aporte, aprovechó para insistir en el hecho de que Colombia necesita hoy más que nunca la solidaridad de sus empresarios. “Atravesamos un momento coyuntural en el que miles de compatriotas sufren por la pérdida de sus seres queridos, sus viviendas, sus negocios y el patrimonio construido durante toda una vida. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos. Gracias por ayudar a Colombia a levantarse”, subrayó.

Estas son algunas de las donaciones anunciadas por el sector privado para hacerle frente a una tragedia que hasta el 18 de febrero registra 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas en 15 departamentos.

Proantioquia y las empresas que integran la asociación informaron que entregarán 200.000 millones de pesos. Esta noticia también la dio el presidente De La Espriella, después de una conversación con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de la entidad y también de Bancolombia.

Las donaciones han sido el factor común tras el terremoto. Foto: Laika

Igualmente, Jaime Gilinski y Raquel Kardonski anunciaron un apoyo económico de 150.000 millones de pesos. Los recursos se destinarán a reconstruir hospitales, centros de salud y establecimientos educativos de Cali.

De la misma manera, David Vélez (fundador de Nubank) y su esposa Mariel Reyes se comprometieron a entregar 100.000 millones de pesos, que se dirigirán a atender, principalmente, la emergencia en Chocó.

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La familia Santo Domingo, por su parte, donó 100.000 millones de pesos. El aporte se hizo a través de Fundación Santo Domingo, Valorem y compañías vinculadas. Esta suma está incluida dentro de los 201.637 millones recaudados por la Andi, dentro de su campaña Empresas Unidas por Colombia, que reunió contribuciones de más de 100 empresas.

Paralelamente, el Grupo Argos y Nicky Jam aportarán 13.000 millones de pesos mediante la campaña Adopta un Hogar, la cual está dirigida a la reconstrucción de viviendas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Además, la Fundación Grupo Argos anunció 1.000 millones de pesos para agua y elementos de primera necesidad.

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También el empresario barranquillero Christian Daes, a través de su compañía Tecnoglass, se comprometió con 6.000 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones son para ventanas de la reconstrucción y 1.000 millones en efectivo.

El Grupo Éxito entregará 3.000 millones de pesos representados en unas 450 toneladas de alimentos destinadas a cerca de 26.000 familias y Arturo Calle, su familia y la Fundación Arturo Calle se comprometieron con 500.000 dólares, equivalentes a unos 1.560 millones de pesos.

Ejército Nacional, Defensa Civil y Fundación Recupera tu Silla entregan 200 pupitres a instituciones educativas en Cali y Jamundí Foto: Ejército de Colombia

Drummond entregará 1,5 millones de dólares, unos 4.700 millones de pesos, y sus trabajadores reunieron adicionalmente 50 millones, mientras que Ecopetrol anunció la entrega de 5.000 millones de pesos, destinados a ayuda humanitaria, alimentos, agua, carpas, elementos de aseo y apoyo logístico.