El sismo de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto, ha dejado un amplio balance de afectaciones en diferentes regiones del país.
La actualización de datos con corte a las 6:30 a. m. del 18 de agosto de 2026 reporta afectaciones en 15 departamentos y 472 municipios.
De acuerdo con la información preliminar en consolidación por los entes territoriales y entidades, 292.043 personas han resultado afectadas por la emergencia.
Balance nacional
El reporte nacional registra:
- 304 personas fallecidas.
- 4.548 personas heridas.
- 426 personas desaparecidas.
- 356 personas rescatadas.
Afectaciones en viviendas y edificios
La emergencia también ha generado daños en viviendas y edificaciones. Las cifras reportadas son:
- 134.342 viviendas averiadas.
- 29.554 viviendas destruidas.
- 5.808 edificios averiados.
- 267 edificios colapsados.
Daños en infraestructura y servicios
El balance refleja afectaciones en diferentes sectores de infraestructura y servicios:
- 303 centros de salud afectados.
- 3.443 centros educativos afectados.
- 3.905 centros comunitarios afectados.
- 413 vías afectadas.
- 5 aeropuertos afectados.
- 86 acueductos afectados.
- 49 puentes vehiculares afectados.
- 13 puentes peatonales afectados.
Animales afectados por el terremoto
Hasta el momento, se contabilizan 1.323 animales afectados y 496 rescatados.
Actividad sísmica posterior
El seguimiento registra actividad sísmica posterior al evento principal. Con corte a la 1:30 p. m. del 17 de agosto, se habían registrado 332 sismos desde el del 10 de agosto.
De estos movimientos:
- 21 tuvieron una magnitud superior a 3.0.
- 2 tuvieron una magnitud superior a 4.0.
- Las magnitudes estuvieron entre 0.6 y 4.8.
- Se registraron profundidades de hasta 118,4 kilómetros.
Los datos son preliminares y se encuentran en proceso de consolidación por parte de los entes territoriales y las entidades operativas.
Así está la situación en Cali
La Alcaldía de Cali mantiene el seguimiento de la situación en la ciudad tras el sismo y las afectaciones registradas en distintos sectores.
Mientras avanzan las labores de atención y evaluación de daños, las autoridades han entregado una actualización sobre el estado de la emergencia, las acciones desplegadas y las condiciones de los servicios y zonas afectadas.
Estos son los datos reportados por la Administración Distrital:
- Personas rescatadas: 88.
- Personas desaparecidas: 56.
- Personas fallecidas: 139.
- Personas heridas: 1.569.
- Cuerpos entregados a familias: 126.