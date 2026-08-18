El sismo de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto, ha dejado un amplio balance de afectaciones en diferentes regiones del país.

La actualización de datos con corte a las 6:30 a. m. del 18 de agosto de 2026 reporta afectaciones en 15 departamentos y 472 municipios.

De acuerdo con la información preliminar en consolidación por los entes territoriales y entidades, 292.043 personas han resultado afectadas por la emergencia.

OIM advierte sobre riesgo de trata de personas: organizaciones criminales se estarían aprovechando de víctimas del terremoto

Balance nacional

El reporte nacional registra:

304 personas fallecidas.

4.548 personas heridas.

426 personas desaparecidas.

356 personas rescatadas.

Afectaciones en viviendas y edificios

La emergencia también ha generado daños en viviendas y edificaciones. Las cifras reportadas son:

134.342 viviendas averiadas.

29.554 viviendas destruidas.

5.808 edificios averiados.

267 edificios colapsados.

Daños en infraestructura y servicios

El balance refleja afectaciones en diferentes sectores de infraestructura y servicios:

303 centros de salud afectados.

3.443 centros educativos afectados.

3.905 centros comunitarios afectados.

413 vías afectadas.

5 aeropuertos afectados.

86 acueductos afectados.

49 puentes vehiculares afectados.

13 puentes peatonales afectados.

Tras el devastador terremoto, las autoridades colombianas y los organismos de socorro siguen en la búsqueda de desaparecidos. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

Animales afectados por el terremoto

Hasta el momento, se contabilizan 1.323 animales afectados y 496 rescatados.

Actividad sísmica posterior

El seguimiento registra actividad sísmica posterior al evento principal. Con corte a la 1:30 p. m. del 17 de agosto, se habían registrado 332 sismos desde el del 10 de agosto.

De estos movimientos:

21 tuvieron una magnitud superior a 3.0.

2 tuvieron una magnitud superior a 4.0.

Las magnitudes estuvieron entre 0.6 y 4.8.

Se registraron profundidades de hasta 118,4 kilómetros.

Los datos son preliminares y se encuentran en proceso de consolidación por parte de los entes territoriales y las entidades operativas.

Colombia supera las 220 toneladas de ayuda internacional tras el terremoto: estos son los países que se han sumado

Así está la situación en Cali

La Alcaldía de Cali mantiene el seguimiento de la situación en la ciudad tras el sismo y las afectaciones registradas en distintos sectores.

Mientras avanzan las labores de atención y evaluación de daños, las autoridades han entregado una actualización sobre el estado de la emergencia, las acciones desplegadas y las condiciones de los servicios y zonas afectadas.

Se llama a mantener actualizada la información de las personas desaparecidas y a reportar aquellas que ya hayan sido localizadas. Foto: Alcaldía de Cali

Estos son los datos reportados por la Administración Distrital: