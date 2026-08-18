OIM advierte sobre riesgo de trata de personas: organizaciones criminales se estarían aprovechando de víctimas del terremoto

El terremoto registrado en la mañana del lunes 10 de agosto dejó graves afectaciones en diferentes zonas del país. Entre las principales consecuencias del fuerte movimiento telúrico se encuentran el colapso y deterioro de numerosas edificaciones, situación que obligó a varias familias a abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros lugares.

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Mientras ciudadanos de distintas regiones han comenzado a movilizarse para apoyar a las personas damnificadas mediante donaciones y otras formas de ayuda, también han aparecido situaciones que generan preocupación. Algunas personas inescrupulosas estarían intentando aprovecharse de la emergencia para obtener beneficios a costa de quienes atraviesan este difícil momento.

Ante este panorama, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hizo un llamado de alerta sobre el riesgo de trata de personas en las zonas afectadas por el terremoto. De acuerdo con el organismo, las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunas familias podrían ser aprovechadas por estructuras criminales para engañar a las víctimas mediante falsas ofertas de empleo, transporte, alojamiento o asistencia.

Estas estrategias tendrían como finalidad establecer contacto con personas en condición de vulnerabilidad y posteriormente alejarlas de sus redes de apoyo para someterlas a diferentes formas de explotación. Por esta razón, la OIM recomendó extremar las medidas de prevención, especialmente entre las familias que actualmente permanecen en albergues o lugares de atención humanitaria.

Uno de los principales llamados consiste en verificar cualquier oferta de trabajo, transporte, hospedaje o ayuda antes de aceptarla. La organización recomendó confirmar que este tipo de servicios provengan de instituciones oficiales o entidades humanitarias plenamente identificadas.

Asimismo, recordó que ningún trámite legítimo debería exigir a particulares la entrega de documentos de identidad propios o de menores de edad. Por ello, ante cualquier solicitud de este tipo, las personas deben consultar directamente con las autoridades o con el personal humanitario que se encuentre en la zona.

La advertencia también se extiende al contenido que circula por redes sociales y aplicaciones de mensajería. La OIM pidió tener especial cuidado con mensajes que ofrezcan ayudas, empleos o traslados sin información verificable, pues podrían utilizarse como mecanismo para engañar a las personas afectadas por la emergencia.

Otro de los puntos señalados por el organismo está relacionado con la protección de los menores de edad. Se advirtió sobre los riesgos de publicar fotografías, ubicaciones o información personal de niños y adolescentes, debido a que estos datos podrían ser utilizados de manera indebida por personas inescrupulosas.

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Por esta razón, recomendó que quienes estén a cargo de menores permanezcan atentos y los acompañen permanentemente, especialmente cuando se encuentren en espacios comunes o de alta concentración de personas, como los albergues y baños.

En Cali, además, se ha informado sobre la presencia de la OIM para brindar atención y acompañamiento a las personas afectadas por el terremoto. En medio de la emergencia, las autoridades reiteraron la importancia de acudir únicamente a canales oficiales y verificar cualquier información antes de entregar documentos, datos personales o aceptar ofertas de ayuda.