Abelardo De La Espriella anunció subsidios de arriendo y alivios en servicios públicos en el Plan Vivienda Milagro

En su primera alocución presidencial, Abelardo De La Espriella hizo varios anuncios tras el terremoto de 7.4 registrado el pasado 10 de agosto. Algunas de esas medidas hacen parte del sector vivienda y buscan ayudar a quienes perdieron sus hogares.

Abelardo De La Espriella habla en su primera alocución presidencial tras el terremoto: “La patria está de luto”

Según dijo el mandatario, ya se ha venido adelantando una etapa en la que lo más importante han sido las personas que aún se encuentran con vida debajo de los escombros.

Paralelamente, comenzará una etapa de reconstrucción que estará liderada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, denominada El Plan Milagro de Reconstrucción.

Con ese propósito, De La Espriella anunció varias ayudas para las familias que lo perdieron todo tras la tragedia. “Habrá subsidios de arrendamiento, alivio en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento, bajo el concepto de ‘vivienda milagro’”, afirmó el mandatario.

De La Espriella dijo que se hará un censo en el que se caracterice cada caso para determinar las entregas que se les darán a los colombianos que resultaron más afectados.

“Mi Gobierno asumirá esta responsabilidad con austeridad y transparencia, aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo”, dijo.

El presidente le envió un mensaje a quienes manejarán recursos de la emergencia. Aseguró que no habrá tolerancia con la corrupción y alertó que quien lo haga será “castigado con severidad”.

De La Espriella insistió en que decretará el estado de emergencia económica para solucionar la crisis, pues considera que se deben tomar “medidas extraordinarias”.

El presidente de la República hizo su primera alocución. Foto: Presidencia

“He ordenado crear el Fondo Milagro para estructurar desde allí todo el plan de reconstrucción de la patria. Me estoy inspirando en el Forec, que atendió el terremoto del Eje Cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento”, dijo.

En su alocución, De La Espriella le agradeció a los empresarios las donaciones y ayudas que han hecho hasta el momento y les pidió seguir aportando. En el caso del sector de la construcción, les hizo un llamado para que puedan donar material para ese proceso que comenzará en el Plan Vivienda Milagro, mientras que a los empresarios del sector financiero les solicitó que bajen las tasas de interés para los colombianos en medio de esta emergencia.

El mandatario reiteró que seguirá al frente de la situación e invitó a todos los ciudadanos a seguir empujando para salir adelante tras esta tragedia.