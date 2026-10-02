Tras ser dado de baja alias Terry, De La Espriella puso en la mira a dos cabecillas del Clan del Golfo: esta fue la advertencia

Tras más de cuatro horas de un consejo de seguridad y una sesión de “Milagro de las regiones” en Sucre, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó este viernes, 2 de octubre, un ultimátum contra dos señalados cabecillas del Clan del Golfo.

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Se trata de alias Felipe y alias Sebastián, quienes, de acuerdo con el mandatario, están sembrando el terror en esa región del país con varias acciones criminales.

En un discurso que dio el jefe de Estado, expresó: “Y como yo siempre aprovecho estos espacios para hacer un anuncio parroquial. Y este mensaje es para los cabecillas del Clan del Golfo alias Felipe y alias Sebastián: vamos por ustedes”.

Desde Sucre, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a los cabecillas del Clan del Golfo alias Felipe y Sebastián: “Tienen fecha de expiración, o se someten o serán dados de baja”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/LSoaqdbXEY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 2, 2026

“Tienen fecha de expiración, van a saber lo duro que muerde el Tigre; o se entregan o los vamos a dar de baja como en derecho corresponde. Cuando el Estado se decide, nunca pierde; cuando son las armas de la República y las leyes del Estado, el pueblo siempre gana”, recalcó el mandatario sobre las estructuras criminales que delinquen en Sucre.

El mensaje del presidente cobró mayor relevancia porque este viernes confirmó que fue dado de baja alias Terry, un señalado cabecilla del Clan del Golfo, el cual tenía su accionar criminal en el departamento de Antioquia.

“¡Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias Terry o Keiner, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”, expresó en sus redes sociales De La Espriella.

También indicó: “Este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”.

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“¡Los colombianos merecen vivir y trabajar sin pagarles extorsiones a los bandidos! Seguiremos persiguiendo a estas estructuras y a sus cabecillas con toda la fuerza del Estado”, puntualizó De La Espriella.